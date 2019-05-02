"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

Новая домашняя форма Челси на сезон 2019/20 "Челси" официально представил свою новую домашнюю форму от компании Nike на сезон 2019/20.

Главным источником вдохновения для дизайнеров Nike при разработке этой формы стала одна вещь — стадион "Стэмфорд Бридж", который является домом для "синих" с 1905 года.

Новая форма изготовлена в традиционном для "Челси" синем цвете с использованием фрагментов изображений домашней арены клуба.

Также стоит отметить, что в презентации новой формы поучаствовал плеймейкер Эден Азар, чье будущее в клубе выглядит туманным из-за истекающего через год контракта.

"Это наш дом. Каждый раз, когда мы выходим играть перед своими фанатами, мы просто чувствуем себя в своей тарелке. За эти годы мы накопили так много воспоминаний на "Бридже", что посвятить форму такому легендарному стадиону выглядит абсолютно правильным", — сообщил Азар.

Новая домашняя форма Челси на сезон 2019/20

Новая домашняя форма Челси на сезон 2019/20



Новая домашняя форма Челси на сезон 2019/20


Метки Nike, стадионы, Стэмфорд Бридж, форма, фото, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 11:30

Количество просмотров Просмотров: 1278

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 02.05.2019 12:35 # chr1s8rown
    Для пенсов сойдет .

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  2. h22o 02.05.2019 12:29 # h22o
    форма - г, офигенная была форма с воротничком 2008/2009 вроде

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  3. sexan 02.05.2019 12:18 # sexan
    Очередная поебень, а не форма.

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  4. johnny1905 02.05.2019 12:15 # johnny1905
    Мне нравится, очень крутая

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  5. stamford-bridge 02.05.2019 12:05 # stamford-bridge
    6ля, с каждым сезоном форма всё хуже и хуже, собственно как и положение дел в клубе

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  6. mancityman 02.05.2019 12:00 # mancityman
    Рукава левые, форма тоже говно

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  7. mancunia-planet 02.05.2019 11:53 # mancunia-planet
    Форма норм, презентация херня

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  8. hammersmith 02.05.2019 11:52 # hammersmith
    бляяя, какая блевотная, мразищенская тряпка, это просто пиздец. это же как надо не уважать себя, чтобы поддерживать команду которая играет в подобном говне, пздц(

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  9. livapu19 02.05.2019 11:50 # livapu19
    Думал, что у Ливерпуля получилась убогая форма ан нет, Челси еще хуже

    зы. а что за существо похожее на чучело рядом с Азаром?

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  10. bluefil 02.05.2019 11:42 # bluefil
    Синяя, хуле ещё надо)&#128170;

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  11. xin 02.05.2019 11:40 # xin
    Че за Дудь на последней?

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  12. alexomck 02.05.2019 11:37 # alexomck
    чот дёшево выглядит, такая же убогая как у Пульки.

    пысы: Хазард уже в Реале почти, решили маек продать на последок:)

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