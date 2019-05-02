"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)

"Челси" официально представил свою новую домашнюю форму от компании Nike на сезон 2019/20.

Главным источником вдохновения для дизайнеров Nike при разработке этой формы стала одна вещь — стадион "Стэмфорд Бридж", который является домом для "синих" с 1905 года.



Новая форма изготовлена в традиционном для "Челси" синем цвете с использованием фрагментов изображений домашней арены клуба.



Также стоит отметить, что в презентации новой формы поучаствовал плеймейкер Эден Азар, чье будущее в клубе выглядит туманным из-за истекающего через год контракта.



"Это наш дом. Каждый раз, когда мы выходим играть перед своими фанатами, мы просто чувствуем себя в своей тарелке. За эти годы мы накопили так много воспоминаний на "Бридже", что посвятить форму такому легендарному стадиону выглядит абсолютно правильным", — сообщил Азар.















