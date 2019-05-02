"Челси" представил новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (ФОТО)
"Челси" официально представил свою новую домашнюю форму от компании Nike на сезон 2019/20.
Главным источником вдохновения для дизайнеров Nike при разработке этой формы стала одна вещь — стадион "Стэмфорд Бридж", который является домом для "синих" с 1905 года.
Новая форма изготовлена в традиционном для "Челси" синем цвете с использованием фрагментов изображений домашней арены клуба.
Также стоит отметить, что в презентации новой формы поучаствовал плеймейкер Эден Азар, чье будущее в клубе выглядит туманным из-за истекающего через год контракта.
"Это наш дом. Каждый раз, когда мы выходим играть перед своими фанатами, мы просто чувствуем себя в своей тарелке. За эти годы мы накопили так много воспоминаний на "Бридже", что посвятить форму такому легендарному стадиону выглядит абсолютно правильным", — сообщил Азар.
02.05.2019 11:30
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Последние комментарии:
Для пенсов сойдет .
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форма - г, офигенная была форма с воротничком 2008/2009 вроде
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Очередная поебень, а не форма.
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Мне нравится, очень крутая
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6ля, с каждым сезоном форма всё хуже и хуже, собственно как и положение дел в клубе
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Рукава левые, форма тоже говно
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Форма норм, презентация херня
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бляяя, какая блевотная, мразищенская тряпка, это просто пиздец. это же как надо не уважать себя, чтобы поддерживать команду которая играет в подобном говне, пздц(
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Думал, что у Ливерпуля получилась убогая форма ан нет, Челси еще хуже
зы. а что за существо похожее на чучело рядом с Азаром?
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Синяя, хуле ещё надо)💪
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Че за Дудь на последней?
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чот дёшево выглядит, такая же убогая как у Пульки.
пысы: Хазард уже в Реале почти, решили маек продать на последок:)
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