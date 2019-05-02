Роджерс верит, что Варди может завоевать "Золотую бутсу"

Брендан Роджерс и Джейми Варди Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что его нападающий Джейми Варди способен завоевать "Золотую бутсу" в этом сезоне Премьер-Лиги.

После прихода Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди обрел второе дыхание и забил 10 голов в девяти последних матчах, включая дубль против "Арсенала" в воскресенье.

Теперь Джейми имеет на свое счету 18 мячей и отстает на три мяча от звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, возглавляющего бомбардирскую гонку Премьер-Лиги. До завершения сезона "Лестеру" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" и "Челси", однако Роджерс верит в шансы своего подопечного перехватить "Золотую бутсу".

"Это приятно, что он так близок к вершине, потому что это важно. Мы здесь никогда не сомневались, что он будет забивать много голов. Он обладает жаждой и желанием, чтобы добиваться успеха здесь, и это важно. Наша команда добавляет в игровой агрессии, и это будет давать ему больше возможностей отличиться".

"Он является одним из лучших нападающих дивизиона, и мне очень повезло обладать таким игроком в атаке. Дело не только в голах, он также очень умный футболист. С момента моего прихода он демонстрирует тактическую грамотность очень высокого уровня", — цитирует Роджерса The Telegraph.


Метки Варди, Золотая бутса, Лестер, награды, Роджерс

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 824

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  1. botan1k 02.05.2019 10:20 # botan1k
    Победа Лестера в матче з Сити. Скриньте. 1-2 дубль Варди

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  2. vals1702 02.05.2019 10:04 # vals1702
    трешку положит ситюкам

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  3. mcfc-fantactic 02.05.2019 10:02 # mcfc-fantactic
    Вротжерс надрачивает Варди, чтоб помочь ливапулу. Смешной чувак, ведь его как пса выкинули, такой безродный зашеканец.

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  4. chebrec 02.05.2019 10:02 # chebrec
    Маловероятно все таки

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