Роджерс верит, что Варди может завоевать "Золотую бутсу"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что его нападающий Джейми Варди способен завоевать "Золотую бутсу" в этом сезоне Премьер-Лиги.

После прихода Роджерса на тренерский мостик "лис" 32-летний Варди обрел второе дыхание и забил 10 голов в девяти последних матчах, включая дубль против "Арсенала" в воскресенье.



Теперь Джейми имеет на свое счету 18 мячей и отстает на три мяча от звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, возглавляющего бомбардирскую гонку Премьер-Лиги. До завершения сезона "Лестеру" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" и "Челси", однако Роджерс верит в шансы своего подопечного перехватить "Золотую бутсу".



"Это приятно, что он так близок к вершине, потому что это важно. Мы здесь никогда не сомневались, что он будет забивать много голов. Он обладает жаждой и желанием, чтобы добиваться успеха здесь, и это важно. Наша команда добавляет в игровой агрессии, и это будет давать ему больше возможностей отличиться".



"Он является одним из лучших нападающих дивизиона, и мне очень повезло обладать таким игроком в атаке. Дело не только в голах, он также очень умный футболист. С момента моего прихода он демонстрирует тактическую грамотность очень высокого уровня", — цитирует Роджерса The Telegraph.