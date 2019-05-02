"Реал" хочет подписать Эриксена свободным агентом

"Реал" готов отложить трансфер полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до следующего года, чтобы подписать игрока свободным агентом.

Эриксен является одним из определяющих игроков команды Маурисио Почеттино последних лет, но получает лишь скромные 70-80 тысяч фунтов в неделю, что совершенно не соответствует его уровню игры.



"Шпоры" уже несколько месяцев пытаются склонить 27-летнего датчанина к новой сделке, но безуспешно. Сейчас у Кристиана остается только один год по действующему контракту.



Однако истекающий контракт не означает, что кому-либо из заинтересованных клубов удастся переманить игрока по сниженной цене, ведь им придется иметь дело с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, договариваться с которым не бывает легко никому.



Как сообщает Daily Mail, "Реал" готов отложить свое предложение по Эриксену до августа, но если из этого ничего не выйдет, Королевский клуб постарается заключить с Кристианом предварительный контракт в январе, чтобы летом 2020 подписать полузащитника свободным агентом.