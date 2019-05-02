Фанат "Юнайтед" может купить "Челси"
Джим Ратклифф, самый богатый человек Британии, а заодно большой фанат "Манчестер Юнайтед", намекнул, что по-прежнему заинтересован в покупке "Челси".
На протяжении последних месяцев не утихают слухи, что Роман Абрамович потерял интерес к "Челси" и активно ищет покупателя на свой клуб.
Одним из потенциальных покупателей "Челси" назывался как раз Ратклифф. Как сообщает Daily Mail, в прошлом году Джим даже побывал на тренировочной базе "синих", однако названная Абрамовичем цена в 4 миллиарда фунтов отпугнула британского бизнесмена.
Тем не менее, в свежем интервью BBC Ратклифф намекнул, что по-прежнему хочет купить "Челси", даже несмотря на свою привязанность к "Юнайтед".
"По-прежнему ли я хочу купить "Челси"? Я бы сказал, никогда не говори никогда, но я не знаю, чем закончатся эти переговоры".
"Я являюсь большим фанатом "Юнайтед", но в данный момент я фанат "Юнайтед", которого подвергают пыткам".
"Мы уже познакомились с футболом. Это очень особенный вид спорта, там существуют свои сложности. Мы находимся в процессе накопления опыта. Мы купили клуб в Швейцарии, и это было очень полезно", — сообщил Ратклифф.
02.05.2019 08:00
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Последние комментарии:
оправь пенсов в Конференцию, чувак
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Так и что? Абрамка тоже полюбил футбол посмотрев матч МЮ. Факт.
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да 6ля хоть фанат гг, только заберите клуб у Абрама
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Купит чтоб сделать личной сучкой муму
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