Фанат "Юнайтед" может купить "Челси"

Джим Ратклифф Джим Ратклифф, самый богатый человек Британии, а заодно большой фанат "Манчестер Юнайтед", намекнул, что по-прежнему заинтересован в покупке "Челси".

На протяжении последних месяцев не утихают слухи, что Роман Абрамович потерял интерес к "Челси" и активно ищет покупателя на свой клуб.

Одним из потенциальных покупателей "Челси" назывался как раз Ратклифф. Как сообщает Daily Mail, в прошлом году Джим даже побывал на тренировочной базе "синих", однако названная Абрамовичем цена в 4 миллиарда фунтов отпугнула британского бизнесмена.

Тем не менее, в свежем интервью BBC Ратклифф намекнул, что по-прежнему хочет купить "Челси", даже несмотря на свою привязанность к "Юнайтед".

"По-прежнему ли я хочу купить "Челси"? Я бы сказал, никогда не говори никогда, но я не знаю, чем закончатся эти переговоры".

"Я являюсь большим фанатом "Юнайтед", но в данный момент я фанат "Юнайтед", которого подвергают пыткам".

"Мы уже познакомились с футболом. Это очень особенный вид спорта, там существуют свои сложности. Мы находимся в процессе накопления опыта. Мы купили клуб в Швейцарии, и это было очень полезно", — сообщил Ратклифф.


Метки Абрамович, Манчестер Юнайтед, Ратклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 08:00

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  1. stretfordend 02.05.2019 09:20 # stretfordend
    оправь пенсов в Конференцию, чувак

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  2. stepan-jam-boss 02.05.2019 08:06 # stepan-jam-boss
    Так и что? Абрамка тоже полюбил футбол посмотрев матч МЮ. Факт.

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  3. stamford-bridge 02.05.2019 08:05 # stamford-bridge
    да 6ля хоть фанат гг, только заберите клуб у Абрама

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  4. central-07 02.05.2019 08:02 # central-07
    Купит чтоб сделать личной сучкой муму

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