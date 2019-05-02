Сарри: "Челси" в беде из-за ситуации с центральными защитниками"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил обеспокоенность по поводу кризиса травм в центре обороны, охватившего его команду перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы против "Айнтрахта".

Напомним, в прошлый уикенд против "Манчестер Юнайтед" у защитника "синих" Антонио Рюдигера случился рецидив травмы колена. Спустя несколько дней немец перенес операцию в Риме и теперь пропустит даже начало следующего сезона.

Компанию Рюдигеру в лазарете составит Гари Кэхилл, который сыграл только семь матчей в этом сезоне и у которого возникли проблемы с ахилловым сухожилием. Таким образом, выбор Сарри в центре обороны сузился до Давида Луиса и Андреса Кристенсена, что напрягает Маурицио, чья команда продолжает борьбу на двух фронтах.

"Кэхилл вне игры с травмой ахиллова сухожилия. В данный момент он отсутствует, но я надеюсь, он вернется через одну неделю. Однако мы потеряли его четыре или пять дней назад, поэтому в данный момент мы в беде из-за ситуации в центре обороны".

"На тренировке мы наигрывали Сесара Аспиликуэту в качестве центрального защитника, потому что он единственный, кто может сыграть там, помимо своей основной позиции".

"Мы сыграли 58 матчей, и в прошлом нам везло с травмами. В последние 10 дней нам не сильно в этом везет. Обеспокоен ли я? Немного", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 07:00

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  1. asnural 02.05.2019 07:59 # asnural
    Челси в беде из за бычкожуя

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  2. liverpool1892est 02.05.2019 07:25 # liverpool1892est
    Это карма...Челси еще не до конца искупил грехи за Безвиза пидораса...пидорасины!

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  3. only--liverpool 02.05.2019 07:05 # only--liverpool
    одна отдушина что челси соснет сегодня)))

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