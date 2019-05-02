Сарри: "Челси" в беде из-за ситуации с центральными защитниками"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил обеспокоенность по поводу кризиса травм в центре обороны, охватившего его команду перед первым полуфинальным матчем Лиги Европы против "Айнтрахта".

Напомним, в прошлый уикенд против "Манчестер Юнайтед" у защитника "синих" Антонио Рюдигера случился рецидив травмы колена. Спустя несколько дней немец перенес операцию в Риме и теперь пропустит даже начало следующего сезона.



Компанию Рюдигеру в лазарете составит Гари Кэхилл, который сыграл только семь матчей в этом сезоне и у которого возникли проблемы с ахилловым сухожилием. Таким образом, выбор Сарри в центре обороны сузился до Давида Луиса и Андреса Кристенсена, что напрягает Маурицио, чья команда продолжает борьбу на двух фронтах.



"Кэхилл вне игры с травмой ахиллова сухожилия. В данный момент он отсутствует, но я надеюсь, он вернется через одну неделю. Однако мы потеряли его четыре или пять дней назад, поэтому в данный момент мы в беде из-за ситуации в центре обороны".



"На тренировке мы наигрывали Сесара Аспиликуэту в качестве центрального защитника, потому что он единственный, кто может сыграть там, помимо своей основной позиции".



"Мы сыграли 58 матчей, и в прошлом нам везло с травмами. В последние 10 дней нам не сильно в этом везет. Обеспокоен ли я? Немного", — цитирует Сарри Sky Sports.