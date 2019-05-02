Вальверде: "Еще ничего не решено"

Эрнесто Вальверде Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался признать, что судьба противостояния его команды с "Ливерпулем" в 1/2 финале Лиги Чемпионов уже предопределена.

В среду вечером "Барселона" отпраздновала победу 3:0 на своем поле и сделала большой шаг по направлению к финалу европейского турнира.

Однако в прошлом сезоне "Барселона" обыграла "Рому" со счетом 4:1, а затем уступила 3:0 в Риме и в итоге вылетела из Лиги Чемпионов, поэтому Вальверде предостерегает от поспешных выводов.

"Наш предыдущий опыт должен был нас кое-чему научить. Мы видели, как "Ливерпуль" контролирует ход своих матчей, используя свою скорость, поэтому мы не можем чувствовать себя чересчур уверенно. Еще ничего не решено, и мы еще не прошли дальше".

"Мы не можем лгать — когда ты обыгрываешь своего соперника и не пропускаешь, это всегда хороший результат, однако нам пришлось страдать, и впереди еще 90 минут. Нам удалось забить, но и соперник вполне мог это сделать".

"Они были лучше нас отдельными отрезками, и мы знаем, что нас ожидает там. Я увидел команду, которая способна заставить страдать любого соперника. В прошлом году мы имели перевес в три гола и вылетели. Сейчас мы добились отличного результата, но еще ничего не закончено", — цитирует Вальверде Daily Mail.


Метки Барселона, Вальверде, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 06:00

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  1. ghenn 02.05.2019 06:20 # ghenn
    Пошёл ты нахуй, ливерпуль!

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  2. only--liverpool 02.05.2019 06:10 # only--liverpool
    Пидарасы 30 минут на газоне провалялись как не стыдно твари не зря барсу называют путой.... тьфу блять

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