Вальверде: "Еще ничего не решено"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отказался признать, что судьба противостояния его команды с "Ливерпулем" в 1/2 финале Лиги Чемпионов уже предопределена.

В среду вечером "Барселона" отпраздновала победу 3:0 на своем поле и сделала большой шаг по направлению к финалу европейского турнира.



Однако в прошлом сезоне "Барселона" обыграла "Рому" со счетом 4:1, а затем уступила 3:0 в Риме и в итоге вылетела из Лиги Чемпионов, поэтому Вальверде предостерегает от поспешных выводов.



"Наш предыдущий опыт должен был нас кое-чему научить. Мы видели, как "Ливерпуль" контролирует ход своих матчей, используя свою скорость, поэтому мы не можем чувствовать себя чересчур уверенно. Еще ничего не решено, и мы еще не прошли дальше".



"Мы не можем лгать — когда ты обыгрываешь своего соперника и не пропускаешь, это всегда хороший результат, однако нам пришлось страдать, и впереди еще 90 минут. Нам удалось забить, но и соперник вполне мог это сделать".



"Они были лучше нас отдельными отрезками, и мы знаем, что нас ожидает там. Я увидел команду, которая способна заставить страдать любого соперника. В прошлом году мы имели перевес в три гола и вылетели. Сейчас мы добились отличного результата, но еще ничего не закончено", — цитирует Вальверде Daily Mail.