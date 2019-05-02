Клопп: "В такие моменты Месси не остановить"

Юрген Клопп и Лионель Месси Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение Лионелем Месси, а также назвал поражение 3:0 от "Барселоны" лучшим выездным матчей своей команды в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Барса" поставила команду Клоппа на грань выбывания из Лиги Чемпионов, убедительно выиграв первый полуфинальный матч. Позволив своему бывшему игроку Луису Суаресу открыть счет, затем "красные" дважды капитулировали перед Месси, однако Юрген не спешит критиковать своих подопечных.

"Проиграть на выезде в Лиге Чемпионов — это нормально, если при этом тебе удается забить. Мы этого не сделали, и это проблема. Это усложняет нашу жизнь".

"Своей игрой и своим развитием мои парни заработали большое уважение к себе. Мне было так приятно наблюдать за этим матчем, но мы его проиграли, а это не так приятно. Однако я давно в футболе и научился принимать неудачи".

"Эти парни никогда не сдаются. Я люблю это. Однако атмосфера в нашей раздевалке далека от вечеринки. Мы используем этот матч, чтобы затем показать парням, насколько он был важен для нашего развития. Я правда думаю, что это наш лучший выездной матч в Лиге Чемпионов, и это важный сигнал для нас".

"Штрафной Месси? В такие моменты его не остановить — мы не могли защититься от такого удара. Он игрок мирового уровня. Его второй гол не был величайшим голом в карьере Лионеля Месси, но с помощью этого гола он показал свои навыки. Он сделал это, когда было нужно".

"Я был очень доволен тем, как мы оборонялись против всей команды "Барсы", включая Месси. Я слегка восхищаюсь им, но мои парни не слишком-то церемонились с ним. Все было совершенно законно, мы играли в футбол", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Барселона, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Месси

Автор mihajlo   

Дата 02.05.2019 01:55

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  1. normalyok 02.05.2019 02:43 # normalyok
    ставки сделаны-теперь придётся доказать-что Энфилд-это храм футбола! если сможем заставить -мы герои!

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  2. osetin-15reg 02.05.2019 02:25 # osetin-15reg
    Народ,что за индивид скрывается под ником Онли Ливерпуль?)Он такой злой,как будто весь ФАПЛ ему алименты не платил

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  3. alexomck 02.05.2019 02:23 # alexomck
    опозорился.

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  4. slash-lfc 02.05.2019 02:02 # slash-lfc
    Поражение, за которое не стыдно.

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