Клопп: "В такие моменты Месси не остановить"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое восхищение Лионелем Месси, а также назвал поражение 3:0 от "Барселоны" лучшим выездным матчей своей команды в Лиге Чемпионов.

В среду вечером "Барса" поставила команду Клоппа на грань выбывания из Лиги Чемпионов, убедительно выиграв первый полуфинальный матч. Позволив своему бывшему игроку Луису Суаресу открыть счет, затем "красные" дважды капитулировали перед Месси, однако Юрген не спешит критиковать своих подопечных.



"Проиграть на выезде в Лиге Чемпионов — это нормально, если при этом тебе удается забить. Мы этого не сделали, и это проблема. Это усложняет нашу жизнь".



"Своей игрой и своим развитием мои парни заработали большое уважение к себе. Мне было так приятно наблюдать за этим матчем, но мы его проиграли, а это не так приятно. Однако я давно в футболе и научился принимать неудачи".



"Эти парни никогда не сдаются. Я люблю это. Однако атмосфера в нашей раздевалке далека от вечеринки. Мы используем этот матч, чтобы затем показать парням, насколько он был важен для нашего развития. Я правда думаю, что это наш лучший выездной матч в Лиге Чемпионов, и это важный сигнал для нас".



"Штрафной Месси? В такие моменты его не остановить — мы не могли защититься от такого удара. Он игрок мирового уровня. Его второй гол не был величайшим голом в карьере Лионеля Месси, но с помощью этого гола он показал свои навыки. Он сделал это, когда было нужно".



"Я был очень доволен тем, как мы оборонялись против всей команды "Барсы", включая Месси. Я слегка восхищаюсь им, но мои парни не слишком-то церемонились с ним. Все было совершенно законно, мы играли в футбол", — цитирует Клоппа Sky Sports.