"Ливерпуль" разгромлен "Барселоной"
"Ливерпуль" оказался на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, проиграв первый полуфинальный матч против "Барселоны" со счетом 3:0.
Относительно победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" в прошлую пятницу в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. На правый фланг защиты отправился Джо Гомес, Жоэль Матип стал партнером Вирила Ван Дейка по центру обороны, Джеймс Милнер и Фабиньо добавили крепости полузащите. Роберто Фирмино залечил мышечный надрыв, но начал матч в запасе.
В самом начале матча Мохамед Салах вызвал панику в чужой штрафной, но его удар был заблокирован. "Барселона" ответила на это прорывом Ивана Ракитича, однако его попытка вывести на удар Артуро Видаля была пресечения Матипом.
На 15-й минуте случился и первый удар в створ. Это Филиппе Коутиньо пробил с линии штрафной по мячу, который к нему отскочил от обезвреженного защитниками "Ливерпуля" Лионеля Месси. Алиссон был на чеку.
Уже на 24-й минуте Юрген Клопп был вынужден использовать первую замену. Наби Кейта получил травму, уступив свое место на поле Джордану Хендерсону.
И почти сразу же после ухода Кейта хозяева открыли счет. Хендерсон не успел накрыть Жоржи Альбу, который с левого фланга выполнил прострел к ближней штанге, а там Луис Суарес сыграл на опережение и в прыжке переправил мяч в ворота — 1:0.
На 35-й минуте "Ливерпуль" вполне мог сравнять счет. Опередив двух защитников, Садио Мане все же откликнулся на передачу партнера с фланга и пробил в касание практически с 11-метровой отметки, но мяч пошел выше.
До перерыва гости так и не нанесли ни одного удара в створ, но в целом игра была равной, и у "Барселоны" возникали определенные проблемы, когда приходилось обороняться возле своей штрафной площади.
Зато второй тайм начался для "красных" с попадания в створ. На удар был выведен Милнер внутри штрафной, однако Марк-Андре Тер Штеген сыграл блестяще.
На 53-й минуте Тер Штеген еще раз выручил свою команду, отразив дальний удар низом Салаха. "Ливерпуль" определенно завладел инициативой после перерыва, и "Барселоне" было несладко.
Во втором тайме хозяева почти не создавали остроты, но это не помешало и удвоить счет на 75-й минуте. Фабиньо уже обезвредил Месси в штрафной, но мяч отскочил к Суаресу, который нанес удар в перекладину, а снова включившийся в игру Лионель поспел на добивание — 2:0.
А на 82-й минуте Месси похоронил "Ливерпуль", великолепно исполнив штрафной — 3:0. Лионель пробил с левой ноги и попал точно в "девятку"!
Спустя две минуты гости могли отыграть один гол, однако два их удара подряд в упор были остановлены защитником и штангой. Как ни старались "красные" в концовке, а счет изменить им уже не удалось — скорее, хозяева могли забить еще.
Проиграй "Ливерпуль" с разницей в два мяча, и задача по выходу в финал уже не выглядела бы такой невыполнимой, а так "красные" не использовали свои моменты и теперь находятся на пороге очередного бестрофейного сезона.
"Барселона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:0 (1:0)
Голы: Суарес 26, Месси 75, 82.
"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Роберто (Аленья 90), Видаль, Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Семеду 60), Суарес (Дебеле 90), Месси.
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Ориги 85), Вейналдум (Фирмино 79), Кейта (Хендерсон 24), Мане, Салах.
Предупреждения: Лангле, Суарес, Альба — Фабиньо.
02.05.2019 00:00
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Последние комментарии:
конечно пздц, отвалили 150 млн за вратаря и заща, а они оказались переоцененками.
лучше бы благотворительностью занялись за эти деньги, за эти деньги можно было прокормить африку.
а они за эти деньги лишь добавили страданий зеропукам, мда. Я думаю зеропуки были бы рады, чтобы их клуб опять вернулся на 6-9 место и играл в ле...это не так больно, как сосать финалы лч, полуфиналы и с 97 поинтами не становиться чемпиками. на 6-9 месте спокойней
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следующим матчем сливают апл, все логично, потеть весь и иметь все шансы на титулы и в самой концовке смачно о6осраться, это вся суть лузерки, ору))
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По игре 2-1, но у Суареза и особенно Месси - инопланетный уровень. Никто бы не совладал.
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хороший день для хейтеров
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Удары по воротам 12 -15 в пользу Ливера, угловые 3-5 в пользу Ливера, владение мячом 47% на 53% в пользу Ливера, удары в створ 5-4 в пользу Барсы. Я не помню когда еще видел такой матч чтобы статистика так отличалась с забитыми голами 0_0. Это просто абсолютное невезение
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19 апл и 6 ушастый
дакукарекались!! уже второй пиковый сезон, когда самое то гребсти трофеи с такими слабыми мю Челси и арсинолем!
но следующий сезон точно ваш, колбаса! (нет)
(ответить)
какого куя тема а лфцсру до сих пор не открыта? эта наглость уже под3ае6ала
(ответить)
YNWA!!!
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На энфилде раскатаем это недоразумение. 3-0 и по пенкам выйдем в финал.
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Ничего, Рома 3 забили и вы сможете.
(ответить)
типичная колбаса еле доползла с ротированием изи соперников как тоько адекваты пришли проверили простату этим лохам
(ответить)
Как же я счастлив!)))
(ответить)
зисис энфилд, куд-кудах, куд-кудах. Вместе с джерральдиной в гей-баре будут слезы лить под меркури
(ответить)
Жаль, но ничего страшного. Игра порой несправедлива, хорошо, что в конце 4-й не пустили.
На Энфилде шанс есть, Барса в гостях не так комфортно себя чувствует. Вспомнить хотя бы прошлый сезон их влет от Ромы.
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По игре счёт должен был быть 1:1
Но первые две шары Барселоны залетели самый что ни на есть случайно.
Тайм ставили автобус, другой лежали в конвульсиях, даже Челси так грязно не играют сейчас .
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Гвардиола выигрывает три игры и берет все 4 внутренних турнира . И все равно в след сезоне его команда не плюнет и будет сражаться на всех фронтах. Фил зе дифференс с колбасой, которые пытаются прыгнуть выше головы и не могут выиграть ничего.
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Барса ссыкуны, начали корчить рожи когда у них мяча не бывало, самый ссыкливый клуб в Мире, насрать на результат, YNWA. Выиграем дома на Энфилде по 5-0!!!!!
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Просто клопп не хочет сливать очередной финал подряд
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Ну может хоть теперь, гонора поменьше будет.
Игра норм смотрелась, моментами Ливерпуль хорошо прижимал барсу. Но те слишком легко сбивали темп наивных выскочкек. В итоге Ливеру повезло, что всего 3 пропустили . Но и на гол наиграли, 4:1 было бы более справедливо, но клеймо лузеров не просто так дается... оно годами заслуживается, 29 годами, если быть точным )))
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Сосуны еб,аные. Позор моим седым яйцам. Хотел чтоб хоть какой трофей выиграли, но нет, они опять на клык взяли.
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