"Ливерпуль" разгромлен "Барселоной"

"Ливерпуль" оказался на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, проиграв первый полуфинальный матч против "Барселоны" со счетом 3:0.

Относительно победы 5:0 над "Хаддерсфилдом" в прошлую пятницу в стартовом составе "красных" произошло четыре изменения. На правый фланг защиты отправился Джо Гомес, Жоэль Матип стал партнером Вирила Ван Дейка по центру обороны, Джеймс Милнер и Фабиньо добавили крепости полузащите. Роберто Фирмино залечил мышечный надрыв, но начал матч в запасе.



В самом начале матча Мохамед Салах вызвал панику в чужой штрафной, но его удар был заблокирован. "Барселона" ответила на это прорывом Ивана Ракитича, однако его попытка вывести на удар Артуро Видаля была пресечения Матипом.



На 15-й минуте случился и первый удар в створ. Это Филиппе Коутиньо пробил с линии штрафной по мячу, который к нему отскочил от обезвреженного защитниками "Ливерпуля" Лионеля Месси. Алиссон был на чеку.



Уже на 24-й минуте Юрген Клопп был вынужден использовать первую замену. Наби Кейта получил травму, уступив свое место на поле Джордану Хендерсону.



И почти сразу же после ухода Кейта хозяева открыли счет. Хендерсон не успел накрыть Жоржи Альбу, который с левого фланга выполнил прострел к ближней штанге, а там Луис Суарес сыграл на опережение и в прыжке переправил мяч в ворота — 1:0.



На 35-й минуте "Ливерпуль" вполне мог сравнять счет. Опередив двух защитников, Садио Мане все же откликнулся на передачу партнера с фланга и пробил в касание практически с 11-метровой отметки, но мяч пошел выше.



До перерыва гости так и не нанесли ни одного удара в створ, но в целом игра была равной, и у "Барселоны" возникали определенные проблемы, когда приходилось обороняться возле своей штрафной площади.



Зато второй тайм начался для "красных" с попадания в створ. На удар был выведен Милнер внутри штрафной, однако Марк-Андре Тер Штеген сыграл блестяще.



На 53-й минуте Тер Штеген еще раз выручил свою команду, отразив дальний удар низом Салаха. "Ливерпуль" определенно завладел инициативой после перерыва, и "Барселоне" было несладко.



Во втором тайме хозяева почти не создавали остроты, но это не помешало и удвоить счет на 75-й минуте. Фабиньо уже обезвредил Месси в штрафной, но мяч отскочил к Суаресу, который нанес удар в перекладину, а снова включившийся в игру Лионель поспел на добивание — 2:0.



А на 82-й минуте Месси похоронил "Ливерпуль", великолепно исполнив штрафной — 3:0. Лионель пробил с левой ноги и попал точно в "девятку"!



Спустя две минуты гости могли отыграть один гол, однако два их удара подряд в упор были остановлены защитником и штангой. Как ни старались "красные" в концовке, а счет изменить им уже не удалось — скорее, хозяева могли забить еще.



Проиграй "Ливерпуль" с разницей в два мяча, и задача по выходу в финал уже не выглядела бы такой невыполнимой, а так "красные" не использовали свои моменты и теперь находятся на пороге очередного бестрофейного сезона.



"Барселона" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:0 (1:0)



Голы: Суарес 26, Месси 75, 82.



"Барселона": Тер Штеген, Альба, Лангле, Пике, Роберто (Аленья 90), Видаль, Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Семеду 60), Суарес (Дебеле 90), Месси.



"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер (Ориги 85), Вейналдум (Фирмино 79), Кейта (Хендерсон 24), Мане, Салах.



Предупреждения: Лангле, Суарес, Альба — Фабиньо.