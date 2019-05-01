Лукаку рискует пропустить остаток сезона

"Манчестер Юнайтед" опасается, что нападающий Ромелу Лукаку уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности беда.

Перед заключительными матчами сезона "красные дьяволы" занимают только шестое место в Премьер-Лиге, и чтобы рассчитывать на попадание в топ-4, им нужно надеяться на осечки конкурентов и побеждать самим.



А для побед "Юнайтед" необходимы голы, но Лукаку с этим едва ли поможет. ESPN стало известно, что во вторник Ромелу прошел углубленное обследование, и теперь доктора подумывают о том, чтобы в остатке сезона поберечь дорогостоящего игрока, который, возможно, вскоре будет продан.



Добавим, что проблемы со здоровьем имеются и у конкурента Лукаку по позиции Маркуса Рэшфорда, которому потребовалась вынужденная замена в воскресном матче против "Челси" из-за обострившихся проблем с плечом.