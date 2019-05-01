Лукаку рискует пропустить остаток сезона
"Манчестер Юнайтед" опасается, что нападающий Ромелу Лукаку уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы задней поверхности беда.
Перед заключительными матчами сезона "красные дьяволы" занимают только шестое место в Премьер-Лиге, и чтобы рассчитывать на попадание в топ-4, им нужно надеяться на осечки конкурентов и побеждать самим.
А для побед "Юнайтед" необходимы голы, но Лукаку с этим едва ли поможет. ESPN стало известно, что во вторник Ромелу прошел углубленное обследование, и теперь доктора подумывают о том, чтобы в остатке сезона поберечь дорогостоящего игрока, который, возможно, вскоре будет продан.
Добавим, что проблемы со здоровьем имеются и у конкурента Лукаку по позиции Маркуса Рэшфорда, которому потребовалась вынужденная замена в воскресном матче против "Челси" из-за обострившихся проблем с плечом.
01.05.2019 23:00
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