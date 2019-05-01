Вертонген избежал осложнений после травмы головы

"Тоттенхэм" объявил, что у защитника Яна Вертонгена не было обнаружено никаких осложнений после травмы головы, полученной накануне против "Аякса".

Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, проигранный "шпорами" со счетом 0:1, был омрачен внешне страшной травмой Вертонгена.



Еще в первом тайме Ян, сражаясь за мяч на втором этаже в чужой штрафной, неудачно столкнулся с партнером по команде Тоби Алдервейрелдом и голкипером соперника.



У Вертонгена открылось кровотечение, но после оказания первой медицинской помощи он вернулся в игру — лишь на одну минуту, чтобы затем едва не потерять сознание у бровки.



Позже "Тоттенхэм" выпустил официальное заявление в защиту своих медиков, заверив, что те строго следовали протоколу, описывающему травмы головы. Ян избежал сотрясения и свободно уезжал со стадиона.



Тем не менее, в среду 32-летний бельгиец прошел дополнительные медицинские тесты, которые не выявили никаких осложнений.



Вертонген останется под наблюдением медиков в ближайшие дни, но если никаких сюрпризов не приключится, то сможет сыграть в ответном матче против "Аякса" на следующей неделе.



