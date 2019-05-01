Моуриньо дал прогноз на исход противостояния "Ливерпуля" с "Барселоной"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо неожиданно похвалил "Ливерпуль" и дал прогноз на исход противостояния "красных" с "Барселоной" в полуфинале Лиги Чемпионов.

По мнению Моуриньо, шансы "Ливерпуля" достичь финала второй год подряд составляют 50 процентов. Жозе восхищается тройкой нападения "красных" и считает, что у "Барселоны" могут возникнуть большие проблемы в ответном матче.



"Сила "Ливерпуля" в том, что Ван Дейк феноменален, а Фирмино, Салах, Мане забивают если и не в каждом матче, то почти в каждом. Назовите мне матч, когда Салах, Фирмино, Мане не смогли забить все вместе. Это бывает очень редко".



"Реалии таковы, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" добрался до финала, а сейчас они уже в полуфинале. На мой взгляд, их шансы пройти в финал составляют 50 процентов".



"Думаю, если "Барселона" сыграет ответный матч в Ливерпуле так же, как они сыграли первый матч на "Олд Траффорд", они окажутся в беде".



"Поэтому я думаю, "Барселона" постарается создать задел в первом матче и будет играть первым номером, однако Мане, Салах и Фирмино очень опасны, и они могут навредить "Барселоне".



"Думаю, "Ливерпуль" стал лучше, чем в прошлом сезоне. Я бы даже назвал их фаворитами, играй "Барса" без Месси".



"Однако "Барса" с Месси — это другое. Месси есть Месси. Я никогда не говорил, что Месси сделал нечто особенное в каком-то одном матче, потому что он делает это постоянное".



"Месси — особенный, потому что он забил два гола против "Манчестер Юнайтед". Он постоянно забивает по два гола", — сообщил Моуриньо Russia Today.