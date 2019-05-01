Нил Уорнок оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судейства

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок избежал дисквалификации, но был оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судейства после поражения 1:2 от "Челси" 31 марта.

Напомним, в том матче Премьер-Лиги все шло к минимальной победе "ласточек". Однако за шесть минут до конца "синим" удалось сравнять счет, забив из метрового офсайда. Затем "Кардифф" пропустил еще раз и потерпел обидное поражение.



"У нас лучшая лига в мире, но худшие арбитры", — в сердцах заявил 70-летний специалист после матча.



Впоследствии FA предъявила обвинения Уорноку по поводу трех его интервью, а в среду независимая комиссия рассмотрела это дело и приняла решение ограничиться денежным штрафом, сообщает BBC.