Нил Уорнок оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судейства

Нил Уорнок Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок избежал дисквалификации, но был оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судейства после поражения 1:2 от "Челси" 31 марта.

Напомним, в том матче Премьер-Лиги все шло к минимальной победе "ласточек". Однако за шесть минут до конца "синим" удалось сравнять счет, забив из метрового офсайда. Затем "Кардифф" пропустил еще раз и потерпел обидное поражение.

"У нас лучшая лига в мире, но худшие арбитры", — в сердцах заявил 70-летний специалист после матча.

Впоследствии FA предъявила обвинения Уорноку по поводу трех его интервью, а в среду независимая комиссия рассмотрела это дело и приняла решение ограничиться денежным штрафом, сообщает BBC.


Метки FA, Кардифф, Премьер-Лига, Уорнок, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 20:05

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