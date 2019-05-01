Пабло Сабалета задержится в "Вест Хэме" еще на сезон

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета продлил свой контракт на 12 месяцев — до июня 2020.

Присоединившись к "молотобойцам" на правах аренды из "Манчестер Сити" летом 2017, с тех пор Салабета принял участие в 65 матчах. В этом сезоне Пабло сыграл 26 поединков, включая четыре в качестве капитана.



В свои 34 года аргентинец остается важной фигурой для главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини, и тот позволил Салабете остаться в клубе на третий сезон.



"Это отличная новость, я так рад. Я наслаждаюсь пребыванием в "Вест Хэме". Я так сильно уважаю свою профессию и обладаю такой сильной страстью к тому, чем занимаюсь. Я по-прежнему наслаждаюсь игрой в футбол, и это заставило меня почувствовать, что я могу задержаться еще на один год", — сообщил Сабалета.