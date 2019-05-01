ПСЖ обдумывает покупку Де Хеа

ПСЖ будет готов сделать предложение о покупке голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, если Джанлуиджи Буффон завершит игровую карьеру грядущим летом.

Сейчас Де Хеа приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, отказываясь подписывать новый, что не оставляет "красным дьяволам" выбора — если Давид так и не согласится связать свое будущее с "Юнайтед", то будет продан грядущим летом.



На протяжении последних недель 28-летнего испанца сватали в "Реал", однако The Independent ожидает, что главным претендентом на Де Хеа станет ПСЖ.



В данный момент парижане ожидают решения 41-летнего Буффона, который может как завершить игровую карьеру уже в этом месяце, так и отсрочить пенсию еще на один сезон.



По информации издания, в лагере Де Хеа уже осведомлены об интересе ПСЖ. Клуб со "Стад де Франс" также дал понять, что готов удовлетворить требования Давида по зарплате.



Другим претендентом на Де Хеа называется "Ювентус", однако чемпионам Серии А, вероятно, придется продать ряд звезд, чтобы осилить покупку Давида.