Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала"

Полузащитник Месут Озил заявил, что счастлив в "Арсенале" и не хочет уходить из клуба грядущим летом.

По ходу этого сезона сложилось впечатление, что у Озила случился разлад в отношениях с главным тренером "канониров" Унаи Эмери, который принялся оставлять Месута вне стартового состава или даже вне заявки на матчи не только из-за проблем подопечного со здоровьем, но и по тактическим соображениям.



Казалось, Эмери всячески подталкивает к уходу с "Эмирейтс" игрока, у которого остается еще два полных года по контракту с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. Однако сам Озил никуда не собирается.



"Абсолютно, я хочу остаться в "Арсенале". Мой контракт действителен еще два года. Я не знаю, что будет потом, но у меня есть эти два года".



"Да, я счастлив здесь. Почему должно быть иначе? Мне уже 30, но впереди у меня еще несколько лет. Конечно, это зависит и от клуба, но эти два года я собираюсь провести здесь, а там посмотрим".



"У меня нет никаких разногласий с Эмери. Совершенно точно нет. Спекуляции есть всегда, но каждый внутри клуба знает, что у нас все гладко".



"Я разочарован, когда не играю. Я хочу играть в каждом матче. Из-за травм я пропустил много матчей, но таков футбол".



"Будучи футболистом, ты всегда хочешь иметь место в стартовом состав. Решения принимает тренер, поэтому ты можешь не всегда попадать в старт, но ты все равно должен продолжать работать", — сообщил Озил Sky Sports.