Испанская полиция арестовала шесть болельщиков "Ливерпуля"

Испанская полиция произвела шесть арестов после позорного поведения фанатов "Ливерпуля" в Барселоне.

С собой на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов команда Юргена Клоппа взяла в солнечную Испанию солидный десант болельщиков.



Дополнительно фанатов "Ливерпуля" согрели горячительные напитки, и некоторые из наиболее буйных фанатов принялись скидывать местных жителей и туристов в фонтан на Королевской площади Барселоны.



"Ливерпуль" немедленно отреагировал на этот инцидент, осудив поведение своих поклонников в официальном заявлении, а чуть позже мерсисайдская полиция объявила, что ее испанские коллеги произвели шесть арестов.



Добавим, инцидент с фонтаном получил огласку благодаря распространившимся в социальных сетях видео, но случился еще во вторник. Daily Mirror также сообщает, что в Барселоне произошло несколько других неприятных историй с участием фанатов "красных", в том числе с пострадавшими.





Shocking - a minority of Liverpool fans out in Barcelona have been filmed pushing locals into the fountain in Barcelona - Here's one of the videos. Really sad to see.pic.twitter.com/7RpWWAnMRj