Испанская полиция арестовала шесть болельщиков "Ливерпуля"

Болельщики Ливерпуля Испанская полиция произвела шесть арестов после позорного поведения фанатов "Ливерпуля" в Барселоне.

С собой на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов команда Юргена Клоппа взяла в солнечную Испанию солидный десант болельщиков.

Дополнительно фанатов "Ливерпуля" согрели горячительные напитки, и некоторые из наиболее буйных фанатов принялись скидывать местных жителей и туристов в фонтан на Королевской площади Барселоны.

"Ливерпуль" немедленно отреагировал на этот инцидент, осудив поведение своих поклонников в официальном заявлении, а чуть позже мерсисайдская полиция объявила, что ее испанские коллеги произвели шесть арестов.

Добавим, инцидент с фонтаном получил огласку благодаря распространившимся в социальных сетях видео, но случился еще во вторник. Daily Mirror также сообщает, что в Барселоне произошло несколько других неприятных историй с участием фанатов "красных", в том числе с пострадавшими.


Метки Барселона, болельщики, видео, Ливерпуль, Лига Чемпионов, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 910

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 01.05.2019 17:52 # manutd-20champ
    орда, хули.

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  2. gin 01.05.2019 17:51 # gin
    У каждого клуба есть болелы-долбо#бы.

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  3. mickey 01.05.2019 17:47 # mickey
    Будет справедливо если Барса сегодня унизит Ливер, что бы этим мразотам веселье их надолго запомнилось.

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  4. kos9k 01.05.2019 17:33 # kos9k
    охладили в фонтане пуканы хейтеров великого клуба, все правильно сделали

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  5. blackdreamer 01.05.2019 17:29 # blackdreamer
    это фанаты мс приехали поболеть за настоящих бойцов в лч
    а не за мешок с нулем на рукаве

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  6. mancityman 01.05.2019 17:25 # mancityman
    Неудивительно, ведь это типичное портовое быдло, ещё и хуесосы.

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  7. monsieurgood 01.05.2019 17:25 # monsieurgood
    В свое время отлучили английские клубы на 5 лет из-за этого портового говна фк. блять, ну что за деревня.

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  8. chr1s8rown 01.05.2019 17:22 # chr1s8rown
    Ебанный старый пидораз . Позорит великий клуб
    Ему стоит болет за му рентбоев мш и прочих мусоров .
    Надеюсь выпищут огромный штраф .
    И площадь такая для бомжов . Вся алкоголем разлита .воляются баночки от пив.

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  9. navotno 01.05.2019 17:15 # navotno
    жывотные, карма такое не простит

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  10. only--liverpool 01.05.2019 17:15 # only--liverpool
    хyйня какая то... но фапловская вата проглотит

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  11. monsieurgood 01.05.2019 17:13 # monsieurgood
    Ну что за портовое быдло

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  12. brown-ale 01.05.2019 17:10 # brown-ale
    Это отвратительно. Настоящие свиньи.

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  13. xexexxxexex-077 01.05.2019 17:08 # xexexxxexex-077
    Правильно, сделал все старик! Был в Барселоне этих индусов и пакистанцев миллионы! Такие пидарасы сука! Убить их мало, гнилье похуже гиен!

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  14. januzaj00 01.05.2019 17:08 # januzaj00
    Англичане пиздос дикие, хуже русских

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  15. naby-keita 01.05.2019 17:06 # naby-keita
    спасибо полиции Каталонии, что избавляете элитный клуб от отбитых болельщиков, если их можно назвать таковыми.

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  16. osetin-15reg 01.05.2019 17:05 # osetin-15reg
    А что ещё ожидать от детей портовых шлюх?

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  17. rap-woiska 01.05.2019 17:02 # rap-woiska
    диверсия переодетых пенсов

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