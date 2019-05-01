Испанская полиция арестовала шесть болельщиков "Ливерпуля"
Испанская полиция произвела шесть арестов после позорного поведения фанатов "Ливерпуля" в Барселоне.
С собой на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов команда Юргена Клоппа взяла в солнечную Испанию солидный десант болельщиков.
Дополнительно фанатов "Ливерпуля" согрели горячительные напитки, и некоторые из наиболее буйных фанатов принялись скидывать местных жителей и туристов в фонтан на Королевской площади Барселоны.
"Ливерпуль" немедленно отреагировал на этот инцидент, осудив поведение своих поклонников в официальном заявлении, а чуть позже мерсисайдская полиция объявила, что ее испанские коллеги произвели шесть арестов.
Добавим, инцидент с фонтаном получил огласку благодаря распространившимся в социальных сетях видео, но случился еще во вторник. Daily Mirror также сообщает, что в Барселоне произошло несколько других неприятных историй с участием фанатов "красных", в том числе с пострадавшими.
Shocking - a minority of Liverpool fans out in Barcelona have been filmed pushing locals into the fountain in Barcelona - Here's one of the videos. Really sad to see.pic.twitter.com/7RpWWAnMRj— RedZone.bet (@GoRedZone) 1 мая 2019 г.
01.05.2019 17:00
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Последние комментарии:
орда, хули.
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У каждого клуба есть болелы-долбо#бы.
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Будет справедливо если Барса сегодня унизит Ливер, что бы этим мразотам веселье их надолго запомнилось.
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охладили в фонтане пуканы хейтеров великого клуба, все правильно сделали
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это фанаты мс приехали поболеть за настоящих бойцов в лч
а не за мешок с нулем на рукаве
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Неудивительно, ведь это типичное портовое быдло, ещё и хуесосы.
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В свое время отлучили английские клубы на 5 лет из-за этого портового говна фк. блять, ну что за деревня.
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Ебанный старый пидораз . Позорит великий клуб
Ему стоит болет за му рентбоев мш и прочих мусоров .
Надеюсь выпищут огромный штраф .
И площадь такая для бомжов . Вся алкоголем разлита .воляются баночки от пив.
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жывотные, карма такое не простит
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хyйня какая то... но фапловская вата проглотит
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Ну что за портовое быдло
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Это отвратительно. Настоящие свиньи.
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Правильно, сделал все старик! Был в Барселоне этих индусов и пакистанцев миллионы! Такие пидарасы сука! Убить их мало, гнилье похуже гиен!
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Англичане пиздос дикие, хуже русских
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спасибо полиции Каталонии, что избавляете элитный клуб от отбитых болельщиков, если их можно назвать таковыми.
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А что ещё ожидать от детей портовых шлюх?
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диверсия переодетых пенсов
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