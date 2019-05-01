Сборные Англии и Косово сыграют на стадионе "Саутгемптона"

"Сент Мэри", стадион "Саутемптона", примет матч сборных Англии и Косово в рамках отбора к Евро-2020.

Данный матч состоится 10 сентября, и это будет первая в истории встреча англичан и косоваров на футбольном поле.



Также это будет первый домашний для англичан матч за пределами "Уэмбли" после минимальной победы над сборной Швейцарии на "Кинг Пауэр" "Лестера" 11 сентября 2018.



Как напоминает BBC, подопечные Гарета Саутгейта стартовали в отборе к Евро-2020 с крупных побед над Чехией и Черногорией с общим счетом 10:1. В то же время сборная Косово пока сыграла один матч, добившись ничьей 1:1 против Болгарии.