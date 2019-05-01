Райан Бабель договаривается с "Галатасараем"

Вингер "Фулхэма" Райан Бабель ведет переговоры насчет своего трансфера в "Галатасарай".

Напомним, Бабель присоединился к "дачникам" лишь в январе, заключив контракт до конца сезона. Райан проявил себя с лучшей стороны, забив пять голов в 14 матчах Премьер-Лиги, но не смог предотвратить вылет лондонцев в Чемпионшип.



Лишь на прошлой неделе экс-игрок "Ливерпуля" признался, что хотел бы остаться в Премьер-Лиге, но пока не имеет соответствующих предложений.



Теперь нерешительностью английских клубов пытается воспользоваться "Галатасарай" из Турции, где ранее 32-летний голландец выступал за "Бешикташ".



Ожидается, что Бабель будет далеко не единственной звездой, которые покинут "Фулхэм" грядущим летом. Например, издание Daily Mail сообщает, что на выход собрался и полузащитник Жан-Мишель Сери, фаворитом в борьбе за которого считается "Монако".