Аарон Рэмси уже не сыграет за "Арсенал"

Карьера Аарона Рэмси в "Арсенале" была окончена после того, как стало известно, что полузащитник пропустит остаток сезона с травмой задней поверхности бедра.

Рэмси потребовалась замена еще в первом тайме ответного четвертьфинального матча Лиги Европы против "Наполи" ранее в апреле.



До настоящего момента теплилась надежда, что 28-летний валлиец успеет восстановиться если не к последнему туру Премьер-Лиги, то хотя бы к финалу Лиги Европы 29 мая.



Однако авторитетному изданию BBC стало известно, что Рэмси уже не сыграет за "Арсенал", даже если "канониры" максимально продлят свой сезон.



Остаток сезона Аарон проведет в лазарете, а в конце июня официально присоединится к "Ювентусу" в качестве свободного агента.



Добавим, что в данный момент Рэмси является главным старожилом "Арсенала", за который он выступает после своего перехода из "Кардиффа" в 2008 году. В этом сезоне Аарон сыграл 40 матчей за команду Унаи Эмери и забил шесть голов.