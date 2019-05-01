Айозе Перес готов похоронить надежды "Ливерпуля" о титуле

Рафаэль Бенитес и Айозе Перес Нападающий "Ньюкасла" Айозе Перес предупредил, что его команда готова похоронить надежды "Ливерпуля" о титуле Премьер-Лиги.

Сыграв тяжелейший матч в гостях у "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов, уже спустя 72 часа подопечные Юргена Клоппа выйдут на поле "Сент-Джеймс Парк".

"Ньюкасл" уже решил все свои турнирные задачи, однако это будет последний домашний матч для "сорок", и Перес, забивший восемь голов в 10 последних играх Премьер-Лиги, не хочет ударить в грязь лицом перед своими фанатами.

"Это будет огромное испытание для нас, потому что "Ливерпуль" — это команда топ-уровня. Они выступают очень хорошо, но им играть у нас дома".

"Мы очень хорошо играем на своем стадионе, и мы должны использовать это преимущество. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата ради нас самих и наших фанатов и финишируем на высокой ноте", — цитирует Переса Daily Star.


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, Перес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

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  1. al-faarabi 01.05.2019 14:17 # al-faarabi
    красава, е6ани их

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  2. sj606 01.05.2019 13:58 # sj606
    парень ты сможешь !!!

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  3. liverfun 01.05.2019 13:40 # liverfun
    он же вроде травмировался в последней игре

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  4. beatboy 01.05.2019 13:23 # beatboy
    Похоронить давно админов пора, заголовки рисуют никак не связанные с содержанием статьи

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  5. ivan-4milan 01.05.2019 13:16 # ivan-4milan
    Многозначительное фото , Веня, в запас за Ливер уберет глубокий.

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  6. makeewadim 01.05.2019 13:14 # makeewadim
    вполне

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  7. electric 01.05.2019 13:12 # electric
    Ахахахахахахахахахахахаххахахахахаха

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  8. chebrec 01.05.2019 13:05 # chebrec
    Однако бравый малый

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  9. gunars 01.05.2019 13:01 # gunars
    Так держать Перец

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