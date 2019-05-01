Айозе Перес готов похоронить надежды "Ливерпуля" о титуле
Нападающий "Ньюкасла" Айозе Перес предупредил, что его команда готова похоронить надежды "Ливерпуля" о титуле Премьер-Лиги.
Сыграв тяжелейший матч в гостях у "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов, уже спустя 72 часа подопечные Юргена Клоппа выйдут на поле "Сент-Джеймс Парк".
"Ньюкасл" уже решил все свои турнирные задачи, однако это будет последний домашний матч для "сорок", и Перес, забивший восемь голов в 10 последних играх Премьер-Лиги, не хочет ударить в грязь лицом перед своими фанатами.
"Это будет огромное испытание для нас, потому что "Ливерпуль" — это команда топ-уровня. Они выступают очень хорошо, но им играть у нас дома".
"Мы очень хорошо играем на своем стадионе, и мы должны использовать это преимущество. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата ради нас самих и наших фанатов и финишируем на высокой ноте", — цитирует Переса Daily Star.
01.05.2019 13:00
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Последние комментарии:
красава, е6ани их
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парень ты сможешь !!!
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он же вроде травмировался в последней игре
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Похоронить давно админов пора, заголовки рисуют никак не связанные с содержанием статьи
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Многозначительное фото , Веня, в запас за Ливер уберет глубокий.
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вполне
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Ахахахахахахахахахахахаххахахахахаха
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Однако бравый малый
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Так держать Перец
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