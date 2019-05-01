Айозе Перес готов похоронить надежды "Ливерпуля" о титуле

Нападающий "Ньюкасла" Айозе Перес предупредил, что его команда готова похоронить надежды "Ливерпуля" о титуле Премьер-Лиги.

Сыграв тяжелейший матч в гостях у "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов, уже спустя 72 часа подопечные Юргена Клоппа выйдут на поле "Сент-Джеймс Парк".



"Ньюкасл" уже решил все свои турнирные задачи, однако это будет последний домашний матч для "сорок", и Перес, забивший восемь голов в 10 последних играх Премьер-Лиги, не хочет ударить в грязь лицом перед своими фанатами.



"Это будет огромное испытание для нас, потому что "Ливерпуль" — это команда топ-уровня. Они выступают очень хорошо, но им играть у нас дома".



"Мы очень хорошо играем на своем стадионе, и мы должны использовать это преимущество. Надеюсь, мы добьемся хорошего результата ради нас самих и наших фанатов и финишируем на высокой ноте", — цитирует Переса Daily Star.