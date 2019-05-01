Клопп не готов признать, что Лига Чемпионов — лучший шанс для "Ливерпуля" на трофей

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласился, что Лига Чемпионов является лучшей возможностью для его команды завершить сезон не с пустыми руками.

За два тура до завершения сезона Премьер-Лиги "Ливерпуль" все еще зависит от "Манчестер Сити" и нуждается в осечке конкурента, который набрал устрашающий ход и ошибаться не спешит.



А вот в Лиге Чемпионов "красные" контролируют ситуацию и имеют возможность второй год подряд выйти в финал Лиги Чемпионов. Однако Клопп не готов признать, что этот турнир — лучшая возможность для "Ливерпуля" на трофей.



"Я не знаю. Нам все еще играть против "Барселоны", и это не так, что у нас 100-процентные шансы пройти их. У нас есть шансы в обоих соревнованиях. Вы (медиа) всегда видите победу в матче еще до того, как он сыгран".



"В данный момент мне не нужно знать, где наши шансы выше. Мы должны потрудиться здесь и не думать о другом. Если мы выйдем в финал, у нас будет три недели обо всем подумать".



"Никто не должен думать о "Ньюкасле" (в субботу). Было бы огромной ошибкой играть против "Барселоны", когда твои мысли на 15-20 процентов заняты "Ньюкаслом". Это стало бы проблемой".



"Мы хотим добыть результат здесь, который оставит нам хорошие шансы на домашний матч", — цитирует Клоппа The Independent.