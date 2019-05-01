Садио Мане: "Роналдиньо — мой кумир"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане признался в симпатиях к бывшей звезде "Барселоны" Роналдиньо.

С собой на пресс-конференцию перед первым полуфинальным матчем Лиги Чемпионов главный тренер "красных" Юрген Клопп взял именно Мане, который проводит свой лучший сезон в карьере.

Пользуясь такой возможностью, игрок сборной Сенегала рассказал о своем отношении к сопернику, "Ноу Камп" и Роналдиньо.

"Роналдиньо был одним из моих кумиров. Я обожал наблюдать за его игрой, особенно здесь, на "Ноу Камп". Я был бы счастлив сыграть против него. Но его здесь уже нет, и это преимущество для нас! Я по-прежнему его обожаю, он мой герой навсегда".

"Я обожал его навыки и его улыбку, которая не сходит с лица. Возможно, люди думают, что я злюсь, когда не улыбаюсь на поле! Я бы хотел обладать его улыбкой, но в этом мы не похожи!"

"Ноу Камп" — удивительный стадион. Я с юных лет слежу за "Барселоной". Я до сих пор смотрю некоторые матчи Ла Лиги. Мы футболисты, и мы любим смотреть футбол".

"Мы привыкли к такой атмосфере, потому что "Энфилд" — особенное место. Но будет замечательно сыграть на этом стадионе. Каждый клуб хотел бы здесь сыграть. Однако это это не является источником дополнительного давления, а лишь добавляет нам мотивации, чтобы добыть хороший результат", — цитирует Мане Liverpool Echo.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Мане, Роналдиньо

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 01.05.2019 12:35 # chebrec
    Перед ответственной игрой не стоит делать таких заявлений

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  2. rhymo 01.05.2019 11:05 # rhymo
    Ливерпуль, хороший клуб был, Джерард, Хююпе, Риисе... кто этот ноунэйм?

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