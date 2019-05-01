Клопп: "Ливерпуль" готов страдать против "Барселоны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда готова "страдать" в предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

В среду вечером подопечные Клоппа выйдут на поле "Ноу Камп", чтобы побороться за возможность второй год подряд поучаствовать в финале Лиги Чемпионов. Юрген понимает, насколько сложно это будет, однако это испытание его не страшит.



"Из всех матчей в мире "Барселона" является одним из тяжелейших соперников. Матчи против "Манчестер Сити" в нашей лиге тоже не являются прогулкой в парке. Существуют сложные матчи, и это будет очередной из них".



"Мы не хотим избегать сложных матчей, потому что участие в них означает, что ты играешь за что-то важное. В этих матчах невозможно быть идеальным — мы будем совершать ошибки. Будем ли мы страдать? О, да, 100 процентов. Но будут ли у нас моменты, чтобы забить? 100 процентов. Используем ли мы их? Надеюсь. Мы постараемся их использовать. Нам нужно полностью раскрепоститься".



"Знаю, люди говорят, что мы значительно прибавили за последние пару лет, а "Барселона" — уже не та "Барселона" без Хави и Иньесты, но они остаются блестящей командой. Это наш второй год на этом уровне. Они здесь 20 лет. Это так сложно, но я испытываю максимальный восторг по поводу этой возможности. Мои игроки чувствуют то же самое", — цитирует Клоппа The Guardian.