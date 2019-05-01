Фукс: "Лестер" хочет победить "Сити"

Защитник "Лестера" Кристиан Фукс пообещал, что его команда попытается остановить "Манчестер Сити" в предстоящем матче Премьер-Лиги на "Этихад".

В следующий понедельник "горожане" проведут свой заключительный домашний матч в нынешнем сезоне, и это может быть их предпоследний шаг к чемпионскому титулу.



"Сити" непременно станет чемпионом, если обыграет "Лестер" и затем "Брайтон", однако "лисы" еще не потеряли надежд финишировать седьмыми, а потому готовы дать бой претенденту на титул.



"Наши амбиции заключаются в том, чтобы играть в хороший футбол и развиваться. Мы определенно хотим, чтобы следующий сезон сложился для нас лучше".



"Мы значительно прибавили в последние месяцы с нашим новым тренером. Играть за "Лестер" в составе этой команды — одно удовольствие".



"Мы хотим победить в Манчестере. Мы не думаем о том, кто станет чемпионом, это не должно на волновать. Мы хотим провести хороший матч и показать хорошую игру. Если мы наберем очки, это поможет нам попасть в Европу, что является нашей целью".



"А станет чемпионом "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", это не наше дело", — сообщил Фукс Sky Sports.