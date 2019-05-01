Фукс: "Лестер" хочет победить "Сити"
Защитник "Лестера" Кристиан Фукс пообещал, что его команда попытается остановить "Манчестер Сити" в предстоящем матче Премьер-Лиги на "Этихад".
В следующий понедельник "горожане" проведут свой заключительный домашний матч в нынешнем сезоне, и это может быть их предпоследний шаг к чемпионскому титулу.
"Сити" непременно станет чемпионом, если обыграет "Лестер" и затем "Брайтон", однако "лисы" еще не потеряли надежд финишировать седьмыми, а потому готовы дать бой претенденту на титул.
"Наши амбиции заключаются в том, чтобы играть в хороший футбол и развиваться. Мы определенно хотим, чтобы следующий сезон сложился для нас лучше".
"Мы значительно прибавили в последние месяцы с нашим новым тренером. Играть за "Лестер" в составе этой команды — одно удовольствие".
"Мы хотим победить в Манчестере. Мы не думаем о том, кто станет чемпионом, это не должно на волновать. Мы хотим провести хороший матч и показать хорошую игру. Если мы наберем очки, это поможет нам попасть в Европу, что является нашей целью".
"А станет чемпионом "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", это не наше дело", — сообщил Фукс Sky Sports.
01.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
Лестер чемпион!
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кто-то уже обещал.
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На 7-ое место уже, понятное дело, никто не рассчитывает, у Вулвз матч против Дачников.
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КОРОЛЬ!!!
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