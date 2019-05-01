Фукс: "Лестер" хочет победить "Сити"

Кристиан Фукс Защитник "Лестера" Кристиан Фукс пообещал, что его команда попытается остановить "Манчестер Сити" в предстоящем матче Премьер-Лиги на "Этихад".

В следующий понедельник "горожане" проведут свой заключительный домашний матч в нынешнем сезоне, и это может быть их предпоследний шаг к чемпионскому титулу.

"Сити" непременно станет чемпионом, если обыграет "Лестер" и затем "Брайтон", однако "лисы" еще не потеряли надежд финишировать седьмыми, а потому готовы дать бой претенденту на титул.

"Наши амбиции заключаются в том, чтобы играть в хороший футбол и развиваться. Мы определенно хотим, чтобы следующий сезон сложился для нас лучше".

"Мы значительно прибавили в последние месяцы с нашим новым тренером. Играть за "Лестер" в составе этой команды — одно удовольствие".

"Мы хотим победить в Манчестере. Мы не думаем о том, кто станет чемпионом, это не должно на волновать. Мы хотим провести хороший матч и показать хорошую игру. Если мы наберем очки, это поможет нам попасть в Европу, что является нашей целью".

"А станет чемпионом "Манчестер Сити" или "Ливерпуль", это не наше дело", — сообщил Фукс Sky Sports.


Метки Лестер, Манчестер Сити, Фукс

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 942

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ivan-4milan 01.05.2019 10:11 # ivan-4milan
    Лестер чемпион!

    (ответить)

  2. manutd-20champ 01.05.2019 09:39 # manutd-20champ
    кто-то уже обещал.

    (ответить)

  3. vyrentz 01.05.2019 09:29 # vyrentz
    На 7-ое место уже, понятное дело, никто не рассчитывает, у Вулвз матч против Дачников.

    (ответить)

  4. electric 01.05.2019 09:17 # electric
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: