Вальверде: "Ливерпуль" почувствует атмосферу "Ноу Камп"

Эрнесто Вальверде Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде посоветовал "Ливерпулю" готовиться к тому, чтобы ощутить горячую атмосферу "Ноу Камп".

Перед матчем Лиги Чемпионов в гостях у "Барсы" главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что не рассматривает "Ноу Камп" как "храм футбола".

Вальверде же считает, что Клопп недооценивает самый большой стадион в Европе, поддержка которого очень помогла "Барселоне" в последнее время.

"Болельщики "Ноу Камп" были определяющими для нас в последние недели, мы стали свидетелями ряда матчей с более чем 90 тысячами на трибунах".

"Мы ощущаем это, и наш соперник это тоже почувствует. Мы хотим, что они почувствовали это. Думаю, Юрген не хотел излишне драматизировать ситуацию", — цитирует Вальвере Sky Sports.


Метки Барселона, Вальверде, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 08:20

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  1. livapu19 01.05.2019 08:47 # livapu19
    Он еще на Энфилде не был, дилетант

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  2. iskander8sg 01.05.2019 08:35 # iskander8sg
    А потом ощутишь что такое Энфилд. И поймешь что количество не заменит качество)

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