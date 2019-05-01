Вальверде: "Ливерпуль" почувствует атмосферу "Ноу Камп"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде посоветовал "Ливерпулю" готовиться к тому, чтобы ощутить горячую атмосферу "Ноу Камп".
Перед матчем Лиги Чемпионов в гостях у "Барсы" главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что не рассматривает "Ноу Камп" как "храм футбола".
Вальверде же считает, что Клопп недооценивает самый большой стадион в Европе, поддержка которого очень помогла "Барселоне" в последнее время.
"Болельщики "Ноу Камп" были определяющими для нас в последние недели, мы стали свидетелями ряда матчей с более чем 90 тысячами на трибунах".
"Мы ощущаем это, и наш соперник это тоже почувствует. Мы хотим, что они почувствовали это. Думаю, Юрген не хотел излишне драматизировать ситуацию", — цитирует Вальвере Sky Sports.
01.05.2019 08:20
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Он еще на Энфилде не был, дилетант
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А потом ощутишь что такое Энфилд. И поймешь что количество не заменит качество)
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