Клопп удивлен, несколько хорошо "Ливерпуль" перенес потерю Коутиньо

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда лучше справилась с потерей полузащитника Филиппе Коутиньо, нежели он ожидал.

В январе 2018 "красные" все-таки продали Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 146 миллионов фунтов, за полгода до этого отклонив прошение Филиппе о трансфере.

До своего отъезда Коутиньо считался главной звездой команды Клоппа, однако "Ливерпуль" очень быстро восстановился после этой потери, заблистав целой россыпью других звезд — Юрген смог купить ряд дорогостоящих новичков, включая Виргила Ван Дейка и Алиссона, вдобавок на передовые роли вышли некоторые из имевшихся игроков вроде Садио Мане.

"Да, нам не хватало Коутиньо, потому что он игрок мирового уровня, и я обожал работать с ним. Однако мы были вынуждены справляться без него, и у нас очень хорошо получилось".

"Когда я впервые услышал, что он хочет уйти в "Барселону", я представить себе не мог, что мы можем быть столь хороши без него. Однако у нас получилось, так что это было хорошее решение для обеих сторон", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Барселона, Клопп, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 895

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  1. livapu19 01.05.2019 08:48 # livapu19
    несколько хорошо

    Источник: http://fapl.ru/posts/70447/?c=1

    Михаил уже празднует

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  2. selta 01.05.2019 07:52 # selta
    Несколько*
    Михаело с праздником

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  3. iskander8sg 01.05.2019 07:30 # iskander8sg
    Курам стоит взять пример и продать мудилу куда нить.

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