Клопп удивлен, несколько хорошо "Ливерпуль" перенес потерю Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда лучше справилась с потерей полузащитника Филиппе Коутиньо, нежели он ожидал.

В январе 2018 "красные" все-таки продали Коутиньо в "Барселону" по сделке стоимостью 146 миллионов фунтов, за полгода до этого отклонив прошение Филиппе о трансфере.



До своего отъезда Коутиньо считался главной звездой команды Клоппа, однако "Ливерпуль" очень быстро восстановился после этой потери, заблистав целой россыпью других звезд — Юрген смог купить ряд дорогостоящих новичков, включая Виргила Ван Дейка и Алиссона, вдобавок на передовые роли вышли некоторые из имевшихся игроков вроде Садио Мане.



"Да, нам не хватало Коутиньо, потому что он игрок мирового уровня, и я обожал работать с ним. Однако мы были вынуждены справляться без него, и у нас очень хорошо получилось".



"Когда я впервые услышал, что он хочет уйти в "Барселону", я представить себе не мог, что мы можем быть столь хороши без него. Однако у нас получилось, так что это было хорошее решение для обеих сторон", — цитирует Клоппа Sky Sports.