Сульшер хочет, чтобы техническим директором МЮ стал Фелан

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высказал руководству клуба свои предпочтения насчет наиболее подходящего кандидата на должность технического директора.

Накануне стало известно, что исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд провел встречу с Рио Фердинандом, рассматривая экс-защитника МЮ на должность спортивного или технического директора, которую собираются создать в клубе.



Сообщалось, что Вудворд рассматривает Фердинанда как серьезного кандидата благодаря связи Рио с клубом и его опыту в бизнесе.



Однако The Times утверждает, что Сульшер предпочитает видеть в качестве человека, который будет определять трансферную политику клуба и вести переговоры с потенциальными новичками, не Фердинанда, а Майка Фелана.



В данный момент 56-летний Фелан является ассистентом Сульшера, и за месяцы совместной работы у них сложились очень хорошие отношения. Теперь Оле Гуннар хочет, чтобы Майк остался его соратником, пускай и в другой роли.



Фелан не видит себя ассистентом главного тренера в следующем сезоне, поэтому его назначение техническим директором — единственный способ для "Юнайтед" удержать Майка в клубе.