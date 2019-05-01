Почеттино признал, что ошибся с выбором тактики на матч против "Аякса"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино взял вину на себя за домашнее поражение 0:1 от "Аякса" в Лиге Чемпионов.

"Шпоры" совершенно проспали начало первого полуфинального матча Лиги Чемпионов, пропустив уже на 15-й минуте. По мнению Почеттино, он ошибся с выбором тактической модели на игру, однако второй тайм вселяет в Маурисио оптимизм.



"Понаблюдав за нашей игрой, я, конечно, могу признать, что использованное нами построение было ошибочным".



"Однако у нас было не слишком много вариантов. Я не рад, но мы не можем гадать, что было бы, сыграй мы иным образом. Однако я слегка сбит с толку тем, что мы были недостаточно энергичны".



"Мы пропустили гол не из-за построения. Само наше отношение к игре оставляло желать лучшего. Я являюсь главным тренером, поэтому я должен нести ответственность".



"Пропустив гол, после 25-30 минут мы включились в игру. Когда на поле вышел Мусса Сиссоко, он добавил нам энергии, и мы заиграли лучше".



"Во втором тайме мы подвергали соперника давлению и заставляли его прижиматься к своим воротам, как мы того и хотели. Второй тайм дает нам надежду на ответный матч", — сообщил Почеттино BT Sport.