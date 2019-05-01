"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу"

Донни Ван де Бек "Тоттенхэм" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов "Аяксу", уступив в домашних стенах со счетом 0:1.

Относительно минимального поражения от "Вест Хэма" в стартовом составе "шпор" произошло четыре изменения. Новыми лицами здесь стали Ян Вертонген, Киран Триппьер, Виктор Ваньяма и Фернандо Льоренте.

Хозяева откровенно проспали начало матча. "Аякс" владел мячом, был свеж и резок, поведя в счете на 15-й минуте. Получив разрезающую передачу от Хакима Зийеха, Донни Ван Де Бек чудом избежал офсайда и со считанных метров расстрелял ворота — 0:1.

"Тоттенхэм" выглядел растерянным, и гости попытались этим воспользоваться, продолжив оказывать давление. На 24-й минуте только голкипер Уго Льорис уберег свою команду от второго гола, отразив удар Ван де Бека с острого угла.

Впервые "шпоры" ответили только на 26-й минуте, когда Льоренте нанес удар головой — рядом! Хозяева слегка активизировались, но их порыв был остановлен продолжительной паузой из-за оказания медицинской помощи Вертонгену. Ян получил травму головы и был вынужден закончить игру.

До перерыва "Тоттенхэм" больше ничего вразумительного не создал, кроме еще одного опасного удара головой — бил Алдервейрелд, но тоже неточно.

На 50-й минуте "шпоры", наконец, нанесли первый удар в створ. Это Лукас Моура размял голкипера "Аякса". Гости, тем временем, отдали инициативу и перешли на контратаки.

Хозяева больше атаковали, но особой остроты не создавали. Гости чувствовали себя комфортно, а на 78-й минуте должны были забивать второй гол — их очередная контратака завершилась попаданием Давида Нереса в штангу.

"Аякс" без проблем выдержал финальный отрезок, на котором "Тоттенхэм" попытался оказать давление, но к голу так и не приблизился.

Как и во втором тайме дерби с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" снова выглядел обессиленным. "Аякс" был свежее, быстрее и голоднее, выглядев одинаково классно и когда владел инициативой, и когда перешел на контратаки.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 0:1 (0:1)

Гол: Ван де Бек 15.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз (Дэвис 79), Алдервейрелд, Санчес, Вертонген (Сиссоко 39), Триппьер (Фойт 80), Ваньяма, Эриксен, Алли, Моура, Льоренте.

"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Де Лигт, Велтман, Де Йонг, Ван де Бек, Шене (Мазрауи 65), Нерес, Тадич, Зийех (Хунтелаар 87).

Предупреждения: Тальяфико, Велтман.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2019 00:05

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Последние комментарии:




  1. superperez101 01.05.2019 01:04 # superperez101
    дома без сона шансов не было
    в гостях и с соном уже не будет
    моуры с льорентами просто нули
    а эриксен и алли вдвоем не вывозят

    вообще не понятно почему буки ставили шпор фаворитами.
    разве что из-за домашней игры, второй подряд кстати сухой в ноль

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  2. red-john 01.05.2019 00:55 # red-john
    ' Select

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  3. slash-lfc 01.05.2019 00:43 # slash-lfc
    Как же пиздата ЛЧ. Обоссаные мешки (Шыти псж) из года в год сосут в статусе фаворита, а тимы вроде Аякса, Ромы е6ашут грандов. Лучший футбольный турнир. Оле! Оле! Оле! Кмон ЛЧ, кмон красиво!

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  4. liverpool22 01.05.2019 00:38 # liverpool22
    Великий Аякс!

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  5. pistolero-lfc 01.05.2019 00:31 # pistolero-lfc
    Перемудрил Почеттино с тактикой. Надо было просто играть в атакующий футбол с самого начала. 0-1 неплохой результат. Но АЯКС дома не проиграл еще в этом сезоне, это настораживает

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  6. slash-lfc 01.05.2019 00:26 # slash-lfc
    Комонееееее!

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  7. gidro-met 01.05.2019 00:22 # gidro-met
    И еще какой-то яйцеголовый тренер Ван Гог. Это умора вообще откуда взялся со своей доминацией. Блэкпул пусть идет тренирует)

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  8. coon4 01.05.2019 00:20 # coon4
    Аякс в финале на изи раскатает путку.

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  9. gidro-met 01.05.2019 00:19 # gidro-met
    Шпоры - это мощь и должны были наказывать. А аякс - мыльный пузырь этого сезона на анаболиках аля Лестер. Чисто для интриги в УЕФА их разрешили пичкать препаратами, что все от них отлетают как деклассированные. Возьми их известных игроков - Тадич, Блинд - в АПЛ даже середнякам были не нужны - и тут они с молодежкой слепили почти сильнейший в мире клуп. Хаха

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  10. rap-woiska 01.05.2019 00:17 # rap-woiska
    Минус 50 грвн, кстати объясните где дауны увидели офсайд

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  11. bezviz 01.05.2019 00:14 # bezviz
    сучарыыыыыы

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  12. alexomck 01.05.2019 00:14 # alexomck
    со всеми в строю Шпоры порвали бы этот Аякс.

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  13. januzaj00 01.05.2019 00:10 # januzaj00
    30.04.2019 23:07 #
    bezviz

    1-1 будет, я поставил обе забьют

    Источник: http://fapl.ru/posts/70427/?c=1#c6874919


    Все что нужно знать об этом додике

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  14. skychnie-oboi 01.05.2019 00:10 # skychnie-oboi
    Сегодня ЛФК утроит ипало4ку Барсе - скриньте.

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  15. only--liverpool 01.05.2019 00:09 # only--liverpool
    Клопп: "Камп Ноу" - просто стадион, это не храм футбола"

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  16. liverfun 01.05.2019 00:08 # liverfun
    к почеттино нет претензий, смог навязать свою игру аяксу, но с такими игроками ждать какого-то результата нереально.
    не удивительно, что летом петушки планируют распродать полкоманды. аргентинцу хотя бы 250млн выделили, состряпал бы серьезного конкурента за 1 место, но леви жмотит и зря.
    аякс чет не произвел впечатления, первые 25 минут норм выдали, а потом пропали

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  17. al-faarabi 01.05.2019 00:07 # al-faarabi
    состав просто выжитый, задроченный, аякс знатно потрепал храмой петунхэм

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  18. thegodfather 01.05.2019 00:07 # thegodfather
    Аякс феномен, ебаный феномен, и это здорово.
    Одно понять не могу, феномен игроков, как команды или феномен тренера по типу порто моура.
    Но коуч их будет нарасхват.

    А шпоры как обычно, ничего нового. В решающие моменты садятся в лужу. Какой им финал лч, они б4схребетные лцзеры, похуже зеропука. Аяксу желаю победы в турнире, это будет красиво

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  19. lampard78 01.05.2019 00:07 # lampard78
    Несколько полуопасных навесов - вот и вся игра Тоттенхэма в атаке в домашнем матче. А вот Аякс мог и больше забивать, повезло курам, что только один пропустили, так шансы кое-какие всё же остались.

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  20. contrario 01.05.2019 00:07 # contrario
    шпоры сдохли. Барсу надо епать на Камп Ноу, не откладывая.

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