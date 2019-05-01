"Тоттенхэм" проиграл дома "Аяксу"

"Тоттенхэм" проиграл первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов "Аяксу", уступив в домашних стенах со счетом 0:1.

Относительно минимального поражения от "Вест Хэма" в стартовом составе "шпор" произошло четыре изменения. Новыми лицами здесь стали Ян Вертонген, Киран Триппьер, Виктор Ваньяма и Фернандо Льоренте.



Хозяева откровенно проспали начало матча. "Аякс" владел мячом, был свеж и резок, поведя в счете на 15-й минуте. Получив разрезающую передачу от Хакима Зийеха, Донни Ван Де Бек чудом избежал офсайда и со считанных метров расстрелял ворота — 0:1.



"Тоттенхэм" выглядел растерянным, и гости попытались этим воспользоваться, продолжив оказывать давление. На 24-й минуте только голкипер Уго Льорис уберег свою команду от второго гола, отразив удар Ван де Бека с острого угла.



Впервые "шпоры" ответили только на 26-й минуте, когда Льоренте нанес удар головой — рядом! Хозяева слегка активизировались, но их порыв был остановлен продолжительной паузой из-за оказания медицинской помощи Вертонгену. Ян получил травму головы и был вынужден закончить игру.



До перерыва "Тоттенхэм" больше ничего вразумительного не создал, кроме еще одного опасного удара головой — бил Алдервейрелд, но тоже неточно.



На 50-й минуте "шпоры", наконец, нанесли первый удар в створ. Это Лукас Моура размял голкипера "Аякса". Гости, тем временем, отдали инициативу и перешли на контратаки.



Хозяева больше атаковали, но особой остроты не создавали. Гости чувствовали себя комфортно, а на 78-й минуте должны были забивать второй гол — их очередная контратака завершилась попаданием Давида Нереса в штангу.



"Аякс" без проблем выдержал финальный отрезок, на котором "Тоттенхэм" попытался оказать давление, но к голу так и не приблизился.



Как и во втором тайме дерби с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" снова выглядел обессиленным. "Аякс" был свежее, быстрее и голоднее, выглядев одинаково классно и когда владел инициативой, и когда перешел на контратаки.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Аякс" (Голландия) — 0:1 (0:1)



Гол: Ван де Бек 15.



"Тоттенхэм": Льорис, Роуз (Дэвис 79), Алдервейрелд, Санчес, Вертонген (Сиссоко 39), Триппьер (Фойт 80), Ваньяма, Эриксен, Алли, Моура, Льоренте.



"Аякс": Онана, Тальяфико, Блинд, Де Лигт, Велтман, Де Йонг, Ван де Бек, Шене (Мазрауи 65), Нерес, Тадич, Зийех (Хунтелаар 87).



Предупреждения: Тальяфико, Велтман.