Рюдигер пропустит начало следующего сезона

"Челси" официально объявил, что защитник Антонио Рюдигер пропустит не только концовку этого сезона, но и начало следующего.

Напомним, ранее днем стало известно, что Рюдигер находится в Риме и готовится к операции на колене, рецидив травмы которого у него случился в минувшее воскресенье против "Манчестер Юнайтед".



Ближе к вечеру клуб со "Стэмфорд Бридж" опубликовал официальное заявление по этому поводу, сообщив, что 26-летний игрок сборной Германии был успешно прооперирован и теперь пропустит оставшиеся матчи в Премьер-Лиге и Лиге Европы.



Также "Челси" сообщает, что Антонио вернется в строй вскоре после начала сезона 2019/20.



Потеря Рюдигера станет большим ударом по команде Маурицио Сарри, потому что Антонио был основным игроком в этом сезоне, выходя в старте на 33 из 36 матчей Премьер-Лиги.





What a pity I won't be able to help my team during the last games of the season. But my knee surgery went well and I'm already positive again Thanks for all your messages and comments. And special thanks to the efforts of Professor Mariani and his team! #AlwaysBelieve #Hustle pic.twitter.com/UiKvozndUw