Рюдигер пропустит начало следующего сезона

"Челси" официально объявил, что защитник Антонио Рюдигер пропустит не только концовку этого сезона, но и начало следующего.

Напомним, ранее днем стало известно, что Рюдигер находится в Риме и готовится к операции на колене, рецидив травмы которого у него случился в минувшее воскресенье против "Манчестер Юнайтед".



Ближе к вечеру клуб со "Стэмфорд Бридж" опубликовал официальное заявление по этому поводу, сообщив, что 26-летний игрок сборной Германии был успешно прооперирован и теперь пропустит оставшиеся матчи в Премьер-Лиге и Лиге Европы.



Также "Челси" сообщает, что Антонио вернется в строй вскоре после начала сезона 2019/20.



Потеря Рюдигера станет большим ударом по команде Маурицио Сарри, потому что Антонио был основным игроком в этом сезоне, выходя в старте на 33 из 36 матчей Премьер-Лиги.



