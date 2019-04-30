Давид Луис: "Люблю Саррибол"

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что он испытывает любовь к стилю своего главного тренера Маурицио Сарри.

Посреди сезона "синие" пережили затяжной кризис — в один момент казалось, что Сарри на волоске от увольнения. Однако в последнее время "Челси" выправил ситуацию, и теперь Давид снова получает удовольствие от футбола.



"Его стиль — это именно то, каким образом я люблю играть в футбол. Именно так я наслаждаюсь футболом, не только играя, но и наблюдая. Я люблю его философию".



"Многие люди привыкли говорить, что "Челси" не контролирует ход матчей или что "Челси" лишь играет на контратаках и обороняется".



"Теперь мы контролируем все свои матчи, а они критикуют нас, потому что не думают, что мы побеждаем через владение мячом".



"Его философия удивительна. Он старается играть в футбол, и это требует времени. Мы стремимся стать как можно лучше", — сообщил Луис Sky Sports.