Давид Луис: "Люблю Саррибол"
Защитник "Челси" Давид Луис признался, что он испытывает любовь к стилю своего главного тренера Маурицио Сарри.
Посреди сезона "синие" пережили затяжной кризис — в один момент казалось, что Сарри на волоске от увольнения. Однако в последнее время "Челси" выправил ситуацию, и теперь Давид снова получает удовольствие от футбола.
"Его стиль — это именно то, каким образом я люблю играть в футбол. Именно так я наслаждаюсь футболом, не только играя, но и наблюдая. Я люблю его философию".
"Многие люди привыкли говорить, что "Челси" не контролирует ход матчей или что "Челси" лишь играет на контратаках и обороняется".
"Теперь мы контролируем все свои матчи, а они критикуют нас, потому что не думают, что мы побеждаем через владение мячом".
"Его философия удивительна. Он старается играть в футбол, и это требует времени. Мы стремимся стать как можно лучше", — сообщил Луис Sky Sports.
30.04.2019 22:00
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Даже если в реале оно не упоминается
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мда гпенсы со своим любимым делом занялись
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Но к защите меньше вопросов чем к нападению! Защита у всех дырявая Сити или Ливер просто вся команда умеет защищатся а у Челси голы слабо забивают так и нормально пресинг неумеют делать чтоб отобрать мячь. РАЗОГНАТЬ ВСЮ АТАКУ ПЕНСИОНЕРОВ!
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Terpila kudrjavaja
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ты любишь, когда тебя на поле выпускают, мудила. вот и все.
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Это после шести палок от Сити.
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Ему мяч в жопу засовывают на фото?
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