Давид Луис: "Люблю Саррибол"

Давид Луис Защитник "Челси" Давид Луис признался, что он испытывает любовь к стилю своего главного тренера Маурицио Сарри.

Посреди сезона "синие" пережили затяжной кризис — в один момент казалось, что Сарри на волоске от увольнения. Однако в последнее время "Челси" выправил ситуацию, и теперь Давид снова получает удовольствие от футбола.

"Его стиль — это именно то, каким образом я люблю играть в футбол. Именно так я наслаждаюсь футболом, не только играя, но и наблюдая. Я люблю его философию".

"Многие люди привыкли говорить, что "Челси" не контролирует ход матчей или что "Челси" лишь играет на контратаках и обороняется".

"Теперь мы контролируем все свои матчи, а они критикуют нас, потому что не думают, что мы побеждаем через владение мячом".

"Его философия удивительна. Он старается играть в футбол, и это требует времени. Мы стремимся стать как можно лучше", — сообщил Луис Sky Sports.


Метки Луис, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. knvlay 30.04.2019 23:30 # knvlay
    Больше заголовков со словом саррибол, плес
    Даже если в реале оно не упоминается

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  2. gunars 30.04.2019 23:11 # gunars
    мда гпенсы со своим любимым делом занялись

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  3. chelsiukpro 30.04.2019 22:43 # chelsiukpro
    Но к защите меньше вопросов чем к нападению! Защита у всех дырявая Сити или Ливер просто вся команда умеет защищатся а у Челси голы слабо забивают так и нормально пресинг неумеют делать чтоб отобрать мячь. РАЗОГНАТЬ ВСЮ АТАКУ ПЕНСИОНЕРОВ!

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  4. skychnie-oboi 30.04.2019 22:20 # skychnie-oboi
    Terpila kudrjavaja

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  5. monsieurgood 30.04.2019 22:19 # monsieurgood
    ты любишь, когда тебя на поле выпускают, мудила. вот и все.

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  6. xin 30.04.2019 22:14 # xin
    Это после шести палок от Сити.

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  7. akado 30.04.2019 22:02 # akado
    Ему мяч в жопу засовывают на фото?

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