Райт советует Сульшеру убрать Де Хеа из состава
Экс-игрок сборной Англии Ян Райт посоветовал главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру дать передышку голкиперу Давиду Де Хеа, убрав того из состава на остаток сезона.
В минувшее воскресенье против "Челси" Де Хеа совершил свою очередную ошибку, став виновником потери двух важнейших очков (1:1), которые могут оставить "Юнайтед" без Лиги Чемпионов на будущий сезон.
Многие считают, что спад в игре Давида связан с трансферными спекуляциями и неопределенностью вокруг нового контракта. По мнению Райта, сейчас Сульшеру будет лучше всего увести своего подопечного в тень.
"Если он (Сульшер) хочет показать, что он здесь главный и не боится принимать решения, он должен убрать его из состава".
"Если тренер поговорит с ним с глазу на глаз и объяснит, почему он убирает его из состава и дает передышку, то это и есть умение тренера работать с людьми — Сульшеру это необходимо".
"Де Хеа нужно отправиться на каникулы и уладить свою ситуацию с контрактом. Иногда ты просто должен убрать кого-либо с линии огня".
"Он один из лучших голкиперов в мире, и ему просто нужна передышка. Сейчас многое происходит, и он под большим давлением. Давление на него лишь увеличивается с учетом того, как играет "Юнайтед" в данный момент".
"Он совершил три не свойственных себе ошибки за короткий период времени. Нет ничего плохого в том, чтобы убрать его из состава ради очень хорошего дублера (Серхио Ромеро)", — сообщил Райт BBC Radio 5 Live.
30.04.2019 21:00
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Последние комментарии:
дело говорит
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как уберешь, хочешь режь, а хочешь куй, все равно де хеа лучший, просто спад пришелся не вовремя, и то он частично прав, бессмысленному чанчесу бешеные деньги, а ему что, а сколько решающих очечков кинул, не счесть
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Убрать его ,еще хуже будет , спец за Арсенал радеет.
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что за обезьяна на фото)
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