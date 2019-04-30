Райт советует Сульшеру убрать Де Хеа из состава

Давид Де Хеа Экс-игрок сборной Англии Ян Райт посоветовал главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру дать передышку голкиперу Давиду Де Хеа, убрав того из состава на остаток сезона.

В минувшее воскресенье против "Челси" Де Хеа совершил свою очередную ошибку, став виновником потери двух важнейших очков (1:1), которые могут оставить "Юнайтед" без Лиги Чемпионов на будущий сезон.

Многие считают, что спад в игре Давида связан с трансферными спекуляциями и неопределенностью вокруг нового контракта. По мнению Райта, сейчас Сульшеру будет лучше всего увести своего подопечного в тень.

"Если он (Сульшер) хочет показать, что он здесь главный и не боится принимать решения, он должен убрать его из состава".

"Если тренер поговорит с ним с глазу на глаз и объяснит, почему он убирает его из состава и дает передышку, то это и есть умение тренера работать с людьми — Сульшеру это необходимо".

"Де Хеа нужно отправиться на каникулы и уладить свою ситуацию с контрактом. Иногда ты просто должен убрать кого-либо с линии огня".

"Он один из лучших голкиперов в мире, и ему просто нужна передышка. Сейчас многое происходит, и он под большим давлением. Давление на него лишь увеличивается с учетом того, как играет "Юнайтед" в данный момент".

"Он совершил три не свойственных себе ошибки за короткий период времени. Нет ничего плохого в том, чтобы убрать его из состава ради очень хорошего дублера (Серхио Ромеро)", — сообщил Райт BBC Radio 5 Live.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Райт, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 21:00

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  1. donadvokat 30.04.2019 21:57 # donadvokat
    дело говорит

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  2. osivori 30.04.2019 21:55 # osivori
    как уберешь, хочешь режь, а хочешь куй, все равно де хеа лучший, просто спад пришелся не вовремя, и то он частично прав, бессмысленному чанчесу бешеные деньги, а ему что, а сколько решающих очечков кинул, не счесть

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  3. ivan-4milan 30.04.2019 21:40 # ivan-4milan
    Убрать его ,еще хуже будет , спец за Арсенал радеет.

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  4. recyjoed 30.04.2019 21:12 # recyjoed
    что за обезьяна на фото)

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