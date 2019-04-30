"Реал" не готов платить Погба, как "Юнайтед"

Полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба придется пойти на серьезное понижение зарплаты ради перехода в "Реал".

Во время последнего международного перерыва Погба признался в симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану, и с тех пор пресса неустанно сватает его в Мадрид, что негативно отразилось на игре Поля за "красных дьяволов".



Как сообщает The Independent со ссылкой, на близкий к Погба источник, Поль обеспокоен спортивными амбициями своего нынешнего клуба и "очень заинтересован" в переходе в "Реал".



Однако ESPN утверждает, что текущая зарплата Погба в 290 тысяч фунтов в неделю — это слишком для "Реала". На "Сантьяго Бернабеу" не готовы столько платить 26-летнему французу, за которого еще придется выложить кругленькую сумму в качестве компенсации — порядка 130 млн. фунтов.



Отметим, ранее также стало известно, что Погба и остальных игроков "Юнайтед" ждет автоматическое понижение зарплаты на 25 процентов, если их клуб не обеспечит себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон.



Единственный способ для Погба не ущемлять себя в финансах состоит в том, чтобы улучшить свою игру и помочь "Юнайтед" вскочить в топ-4 — или Поль может потребовать от "дьяволов" новый контракт на улучшенных условиях.