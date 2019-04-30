"Реал" не готов платить Погба, как "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба придется пойти на серьезное понижение зарплаты ради перехода в "Реал".

Во время последнего международного перерыва Погба признался в симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану, и с тех пор пресса неустанно сватает его в Мадрид, что негативно отразилось на игре Поля за "красных дьяволов".

Как сообщает The Independent со ссылкой, на близкий к Погба источник, Поль обеспокоен спортивными амбициями своего нынешнего клуба и "очень заинтересован" в переходе в "Реал".

Однако ESPN утверждает, что текущая зарплата Погба в 290 тысяч фунтов в неделю — это слишком для "Реала". На "Сантьяго Бернабеу" не готовы столько платить 26-летнему французу, за которого еще придется выложить кругленькую сумму в качестве компенсации — порядка 130 млн. фунтов.

Отметим, ранее также стало известно, что Погба и остальных игроков "Юнайтед" ждет автоматическое понижение зарплаты на 25 процентов, если их клуб не обеспечит себе участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

Единственный способ для Погба не ущемлять себя в финансах состоит в том, чтобы улучшить свою игру и помочь "Юнайтед" вскочить в топ-4 — или Поль может потребовать от "дьяволов" новый контракт на улучшенных условиях.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 20:00

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  1. keane16 30.04.2019 20:23 # keane16
    Заебись, сгноить на банке это чмо

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  2. carrick-16 30.04.2019 20:22 # carrick-16
    Заберите его пожалуйста. Всё таки Маур был прав насчёт него

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  3. monsieurgood 30.04.2019 20:17 # monsieurgood
    вообще хз почему я нарекли отличным игроком, ибо и в юве он был хорош только на фоне тусклого чемпионата. ничего особенного в нем.

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  4. monsieurgood 30.04.2019 20:16 # monsieurgood
    не, он кончился как игрок. был бы шанс заработать в псг, но там есть уже один человек-соцсеть,

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