"Манчестер Сити" передумал покупать левого защитника

"Манчестер Сити" принял решение отказаться от своих планов по приобретению левого защитника грядущим летом.

Клуб с "Этихад" возлагал большие надежды на Бенжамена Менди, приглашая того из "Монако" в 2017 году. Однако вот уже второй сезон француз вызывает большое разочарование у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.



В Англии Менди показал себя как чересчур травматичный игрок, у которого вдобавок бывают проблемы с дисциплиной. Гвардиола неоднократно отчитывал Бенжамена, в том числе на публике.



На протяжении последних месяцев ходили упорные слухи, что "Сити" присматривает себе нового левого защитника, однако Sky Sports стало известно, что эти планы были свернуты — и на то есть две причины.



Во-первых, на "Этихад" появилось ощущение, что 24-летний француз, наконец, справился с адаптацией. Ранее в этом месяце Бенжамен выходил в стартовом составе на матчи против "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма", а также пообещал поработать над своим поведением.



Вторая причина — мощный прогресс Александра Зинченко, который превратился в главного сменщика Менди на левом фланге обороны, выигрывая конкуренцию у Данило и Фабиана Дельфа.