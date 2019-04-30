"Манчестер Сити" передумал покупать левого защитника
"Манчестер Сити" принял решение отказаться от своих планов по приобретению левого защитника грядущим летом.
Клуб с "Этихад" возлагал большие надежды на Бенжамена Менди, приглашая того из "Монако" в 2017 году. Однако вот уже второй сезон француз вызывает большое разочарование у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.
В Англии Менди показал себя как чересчур травматичный игрок, у которого вдобавок бывают проблемы с дисциплиной. Гвардиола неоднократно отчитывал Бенжамена, в том числе на публике.
На протяжении последних месяцев ходили упорные слухи, что "Сити" присматривает себе нового левого защитника, однако Sky Sports стало известно, что эти планы были свернуты — и на то есть две причины.
Во-первых, на "Этихад" появилось ощущение, что 24-летний француз, наконец, справился с адаптацией. Ранее в этом месяце Бенжамен выходил в стартовом составе на матчи против "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма", а также пообещал поработать над своим поведением.
Вторая причина — мощный прогресс Александра Зинченко, который превратился в главного сменщика Менди на левом фланге обороны, выигрывая конкуренцию у Данило и Фабиана Дельфа.
30.04.2019 19:00
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Последние комментарии:
Это не Зиня основной сменщик Менди а наоборот уже)))
Come on, City!!!
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хорошо, что хоть кто-то из снгшного футбольного дерьма сумел пробиться в апл и показывает хороший уровень.
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Зеленьский тащит
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Мда Зина тащит
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