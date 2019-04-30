"Манчестер Сити" передумал покупать левого защитника

Бенжамен Менди "Манчестер Сити" принял решение отказаться от своих планов по приобретению левого защитника грядущим летом.

Клуб с "Этихад" возлагал большие надежды на Бенжамена Менди, приглашая того из "Монако" в 2017 году. Однако вот уже второй сезон француз вызывает большое разочарование у главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

В Англии Менди показал себя как чересчур травматичный игрок, у которого вдобавок бывают проблемы с дисциплиной. Гвардиола неоднократно отчитывал Бенжамена, в том числе на публике.

На протяжении последних месяцев ходили упорные слухи, что "Сити" присматривает себе нового левого защитника, однако Sky Sports стало известно, что эти планы были свернуты — и на то есть две причины.

Во-первых, на "Этихад" появилось ощущение, что 24-летний француз, наконец, справился с адаптацией. Ранее в этом месяце Бенжамен выходил в стартовом составе на матчи против "Брайтона", "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма", а также пообещал поработать над своим поведением.

Вторая причина — мощный прогресс Александра Зинченко, который превратился в главного сменщика Менди на левом фланге обороны, выигрывая конкуренцию у Данило и Фабиана Дельфа.


Метки Манчестер Сити, Менди

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 19:00

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  1. arhangel777 30.04.2019 19:58 # arhangel777
    Это не Зиня основной сменщик Менди а наоборот уже)))
    Come on, City!!!

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  2. monsieurgood 30.04.2019 19:58 # monsieurgood
    хорошо, что хоть кто-то из снгшного футбольного дерьма сумел пробиться в апл и показывает хороший уровень.

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  3. firmino9 30.04.2019 19:33 # firmino9
    Зеленьский тащит

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  4. liverpool1892est 30.04.2019 19:12 # liverpool1892est
    Мда Зина тащит

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