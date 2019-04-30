Де Хеа проводит сезон хуже, чем Кариус

Лорис Кариус и Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа по многим статистическим показателям проводит этот сезон хуже, чем изгой "Ливерпуля" Лорис Кариус.

В последние недели Де Хеа переживает серьезный спад, в воскресенье против "Челси" отметившись очередным грубейшим ляпом.

Злые языки поспешили наречь Давида "испанским Кариусом", однако Лорис, который превратился в символ плохого голкипера после своего фиаско в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом году, во многих ключевых компонентах превосходит Де Хеа, выступая за "Бешикташ" на правах аренды.

Как подсчитал веб-сайт Who Scored, в этом сезоне Кариус пропустил 39 голов в 33 матчах — в среднем 1.2 гола за матч. Ворота же Де Хеа соперники поразили 53 раза в 38 матчах — в среднем 1.4 за матч.

Также Лорис отразил один пенальти в этом сезоне — Де Хеа этого сделать ни разу не удалось в шести попытках.

В этом сезоне Де Хеа совершил уже четыре ошибки, которые привели к пропущенным голам, а вот Кариус обошелся без результативных ошибок.

Наконец, у Лориса выше процент точных передач — 60.1 против 58.8 у Де Хеа — и средний балл за матч (6.70 против 6.46 у Де Хеа).

Давид Де Хеа и Лорис Кариус


Метки Бешикташ, Де Хеа, Кариус, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 30.04.2019 18:35 # monsieurgood
    так кариус и в финале лч в прошлом сезоне лучше сыграл, чем де хеа

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  2. gerrard08 30.04.2019 18:35 # gerrard08
    Даже хз как можно хуже зашквариться.

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  3. osetin-15reg 30.04.2019 18:15 # osetin-15reg
    Проблема в том,что де Хеа все же титулованнее всего скаузерского отребья

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  4. lfcynwa 30.04.2019 18:05 # lfcynwa
    продать Кариуса скаму лямов за 20. А чего б не попробывать, их всё равно наебывают и на кую вертят все кому не лень в финансовом плане

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  5. forester 30.04.2019 18:05 # forester
    Позор

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  6. beatboy 30.04.2019 18:04 # beatboy
    игрок одного сезона...было очевидно всем кроме фанатов муму

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