Де Хеа проводит сезон хуже, чем Кариус

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа по многим статистическим показателям проводит этот сезон хуже, чем изгой "Ливерпуля" Лорис Кариус.

В последние недели Де Хеа переживает серьезный спад, в воскресенье против "Челси" отметившись очередным грубейшим ляпом.



Злые языки поспешили наречь Давида "испанским Кариусом", однако Лорис, который превратился в символ плохого голкипера после своего фиаско в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в прошлом году, во многих ключевых компонентах превосходит Де Хеа, выступая за "Бешикташ" на правах аренды.



Как подсчитал веб-сайт Who Scored, в этом сезоне Кариус пропустил 39 голов в 33 матчах — в среднем 1.2 гола за матч. Ворота же Де Хеа соперники поразили 53 раза в 38 матчах — в среднем 1.4 за матч.



Также Лорис отразил один пенальти в этом сезоне — Де Хеа этого сделать ни разу не удалось в шести попытках.



В этом сезоне Де Хеа совершил уже четыре ошибки, которые привели к пропущенным голам, а вот Кариус обошелся без результативных ошибок.



Наконец, у Лориса выше процент точных передач — 60.1 против 58.8 у Де Хеа — и средний балл за матч (6.70 против 6.46 у Де Хеа).



