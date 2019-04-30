Джон О'Ши завершает игровую карьеру в конце сезона

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Джон О'Ши объявил о завершении игровой карьеры по окончании этого сезона.

В свои 38 лет — сегодня О'Ши отмечает День рождения — Джон все еще продолжает играть, защищая цвета "Рединга" из Чемпионшипа.



"Рединг" является всего лишь третьим постоянным клубом в богатой и насыщенной карьере экс-игрока сборной Ирландии, после "Юнайтед" и "Сандерленда".



Самый продолжительный и самый успешный период О'Ши связан как раз с "красными дьяволами". Являясь воспитанником академии "Юнайтед", Джон сыграл 393 матча за первую команду с 1999 по 2011 год.



Вместе с "Юнайтед" О'Ши выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов и клубный Чемпионат Мира.



Добавим, что проводы О'Ши состоятся в ближайшее воскресенье — в заключительном матче сезона для "Рединга" против "Бирмингема".