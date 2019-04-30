Президент "Лиона" подтвердил интерес клубов из Манчестера к Ндомбеле

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" заинтересованы в покупке полузащитника Танги Ндомбеле.

21-летний Номбеле очень убедительно проводит этот сезон, и последние месяцы не утихают слухи, что грядущим летом Танги отправится в один из больших европейских клубов.



При этом сам Оляс предпочитает продать свою звезду не в Премьер-Лигу, а в "Ювентус". "Юнайтед" и "Сити" могут перехватить Танги, только если предложат больше денег, чем чемпионы Серии А.



"Это правда, что "Ювентус" хочет Ндомбеле. А также ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Сити". Если честно, я бы хотел увидеть Ндомбеле в "Ювентусе" в связке с Пьяничем — игроком, которого мы вырастили в "Лионе" и к которому я по-прежнему очень привязан".



"Посмотрим, как все сложится. Я не буду говорить о деньгах. Экономические параметры — это приоритет, когда продаешь игроков, но я бы предпочел продать его Андреа Аньелли, если все предложения будут одинаковыми", — сообщил Оляс Tuttosport.