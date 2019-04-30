Антонио Рюдигер отправился под нож хирурга

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер уже не сыграет в остатке сезона из-за операции на колене.

Пропустив две недели из-за проблем с коленом, Рюдигер вернулся на футбольное поле лишь в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Именно Антонио нанес тот дальний удар, после которого голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа выпустил мяч из рук и позволил Маркосу Алонсо выцарапать для "синих" очко — 1:1.



Однако во втором тайме этого матча колено вновь напомнило о себе, и Рюдигер был вынужден досрочно закончить игру. Как сообщает The Telegraph, прямо сейчас Антонио находится в Риме и уже сегодня будет прооперирован.



26-летний немец почти наверняка пропустит концовку сезона, включая оставшиеся матчи в Премьер-Лиге и плей-офф Лиги Европы, поскольку реабилитация после операции на мениске занимает более двух месяцев.