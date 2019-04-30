Антонио Рюдигер отправился под нож хирурга
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер уже не сыграет в остатке сезона из-за операции на колене.
Пропустив две недели из-за проблем с коленом, Рюдигер вернулся на футбольное поле лишь в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Именно Антонио нанес тот дальний удар, после которого голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа выпустил мяч из рук и позволил Маркосу Алонсо выцарапать для "синих" очко — 1:1.
Однако во втором тайме этого матча колено вновь напомнило о себе, и Рюдигер был вынужден досрочно закончить игру. Как сообщает The Telegraph, прямо сейчас Антонио находится в Риме и уже сегодня будет прооперирован.
26-летний немец почти наверняка пропустит концовку сезона, включая оставшиеся матчи в Премьер-Лиге и плей-офф Лиги Европы, поскольку реабилитация после операции на мениске занимает более двух месяцев.
30.04.2019 15:20
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Последние комментарии:
один из самых тупых цз в апл. Тупее только матип и мустафи.
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единственного топаря в защите пенсов сломали.
Удачи Челси в ЛЕ
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в топ-3 ЦЗ апл этого сезона!
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Похоже, Челси нужно покупать ЦЗ, на этого уже нельзя будет надеяться в начале следующего сезона, вдруг постоянно начнет ломаться. Хотя Зума в Эвертоне нормал играет, можно им закрыть позицию.
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долго он в Челси держался, учитывая что в Роме тож вечно поломанный был.
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