"Барселона" скопирует тактику "Сити" под "Ливерпуль"

Эрнесто Вальверде Готовясь к противостоянию с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги Чемпионов, "Барселона" собирается скопировать тактику своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолы и его "Манчестер Сити".

Ранее в этом сезоне "Сити" взял четыре очка в двух очных противостояниях с "Ливерпулем" Юргена Клоппа, и эти баллы, по всей видимости, будут определяющими для судьбы титула Премьер-Лиги.

Более того, "Сити" оказался единственной командой, сумевшей победить "красных" в этом сезоне Премьер-Лиге, что не осталось незамеченным соперником "Ливерпуля" по 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Изданию ESPN стало известно от своих источников, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде и его штаб усиленно штудируют игру "Сити" во встречах с "Ливерпулем" и хотят позаимствовать некоторые черты тактики Гвардиолы.

Вальверде убежден, что важнее всего для его команды будет преодолеть прессинг "Ливерпуля". Для этого"Сити" временами был вынужден переходить на длинные передачи, и хотя "Барселоне" такая игра не свойственна, Эрнесто готов к жертвам, воспринимая противостояние с "красными" как тяжелейшее испытание для каталонцев за несколько последних лет.


Метки Барселона, Вальверде, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 30.04.2019 15:16 # largo-winch
    Пеп к этому шёл годами, физрук Вольверде пусть лучше выставит овтобус, хоть меньше позориться будут

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  2. tigerpool 30.04.2019 15:11 # tigerpool
    Если убрать оттуда Месси, то Барса превратиться в крепкого середняка, аля челси или арсенал.

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  3. mancunia-planet 30.04.2019 15:09 # mancunia-planet
    Ливер сильнее, будут лохами, если ничего не выйграют. Если не сейчас, то когда.

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