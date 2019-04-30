"Барселона" скопирует тактику "Сити" под "Ливерпуль"

Готовясь к противостоянию с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги Чемпионов, "Барселона" собирается скопировать тактику своего бывшего тренера Хосепа Гвардиолы и его "Манчестер Сити".

Ранее в этом сезоне "Сити" взял четыре очка в двух очных противостояниях с "Ливерпулем" Юргена Клоппа, и эти баллы, по всей видимости, будут определяющими для судьбы титула Премьер-Лиги.



Более того, "Сити" оказался единственной командой, сумевшей победить "красных" в этом сезоне Премьер-Лиге, что не осталось незамеченным соперником "Ливерпуля" по 1/2 финала Лиги Чемпионов.



Изданию ESPN стало известно от своих источников, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде и его штаб усиленно штудируют игру "Сити" во встречах с "Ливерпулем" и хотят позаимствовать некоторые черты тактики Гвардиолы.



Вальверде убежден, что важнее всего для его команды будет преодолеть прессинг "Ливерпуля". Для этого"Сити" временами был вынужден переходить на длинные передачи, и хотя "Барселоне" такая игра не свойственна, Эрнесто готов к жертвам, воспринимая противостояние с "красными" как тяжелейшее испытание для каталонцев за несколько последних лет.