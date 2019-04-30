"Арсенал" узнал цену за Кристофера Нкунку

Кристофер Нкунку "Арсеналу" придется выложить 17.2 миллионов фунтов для приобретения полузащитника ПСЖ Кристофера Нкунку.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери является большим поклонником таланта Нкунку, которого он в свое время и сделал членом первой команды ПСЖ.

Эмери пытался воссоединиться с Кристофером еще в январе, однако тогда предложение "канониров" об аренде 21-летнего француза было отклонено.

Как сообщает Evening Standard, "Арсенал" готов вернуться за Нкунку грядущим летом, а парижане согласны обсудить продажу своего воспитанника, поскольку тот упорно отказывается продлевать истекающий через год контракт.

По информации издания, "канонирам" уже была названа цена за Нкунку, способного сыграть полузащитника или вингера. ПСЖ готов отпустить Кристофера за 20 млн. евро (17.2 млн. фунтов), что составляет почти половину всего трансферного бюджета Эмери на грядущее лето.


Метки Арсенал, Нкунку, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 14:00

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  1. almatinec1 30.04.2019 15:12 # almatinec1
    20 млн. евро (17.2 млн. фунтов), что составляет почти половину всего трансферного бюджета Эмери на грядущее лето.

    ))

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  2. tigerpool 30.04.2019 15:10 # tigerpool
    За 40 млн нынче не сможешь нормальный трансфер оформить. Они еще отпустили Рэмси и Озил на подходе

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  3. mixmaster 30.04.2019 14:35 # mixmaster
    пффф, куплено.
    ивоби в челси за 40кк

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  4. chelsea88 30.04.2019 14:17 # chelsea88
    На этом интерес и закончился.

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  5. tot35 30.04.2019 14:12 # tot35
    Нкунку взять. Ляку продать

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