"Арсенал" узнал цену за Кристофера Нкунку

"Арсеналу" придется выложить 17.2 миллионов фунтов для приобретения полузащитника ПСЖ Кристофера Нкунку.

Главный тренер "канониров" Унаи Эмери является большим поклонником таланта Нкунку, которого он в свое время и сделал членом первой команды ПСЖ.



Эмери пытался воссоединиться с Кристофером еще в январе, однако тогда предложение "канониров" об аренде 21-летнего француза было отклонено.



Как сообщает Evening Standard, "Арсенал" готов вернуться за Нкунку грядущим летом, а парижане согласны обсудить продажу своего воспитанника, поскольку тот упорно отказывается продлевать истекающий через год контракт.



По информации издания, "канонирам" уже была названа цена за Нкунку, способного сыграть полузащитника или вингера. ПСЖ готов отпустить Кристофера за 20 млн. евро (17.2 млн. фунтов), что составляет почти половину всего трансферного бюджета Эмери на грядущее лето.