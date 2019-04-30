Скоулз считает, что "Юнайтед" нужен проверенный бомбардир

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что его бывшему клубу нужен центральный нападающий топ-уровня.

В данный момент "Юнайтед" занимает только шестое место в Премьер-Лиге и находится на пороге большой перестройки. Грядущим летом "красные дьяволы" собираются крупно потратиться на новичков, но некоторые игроки уйдут.



Может покинуть "Олд Траффорд" и Ромелу Лукаку, который так и не убедил Скоулза своей игрой за два сезона в клубе. По мнению Пола, "Юнайтед" нужен проверенный бомбардир.



"Думаю, в данный момент у них запутанный состав, да и сам клуб запутался".



"Я всегда думал, что "Манчестер Юнайтед" и любой другой топ-клуб настолько хорош, насколько хороши его центральные нападающие и атакующие игроки. Я не уверен, что эти атакующие игроки достаточно хороши".



"Мы много говорим о Мартиале и Рэшфорде, но наступает момент, когда потенциал отходит на второй план, потому что ты должен стабильно приносить пользу каждую неделю".



"Лукаку. Я не уверен, что он является тем нападающим топ-уровня, который будет забивать по 30 голов за сезон в лиге. Их ситуация с нападающими выглядит запутанной".



"Когда я играл, мы обладали четырьмя блестящими центральными нападающими, и они были именно центральными нападающими. Лукаку определенно является центральным нападающим, но Мартиаль, Рэшфорд, Санчес? Являются ли они центральными нападающими? Или это фланговые игроки?"



"Эта запутанность наблюдается везде. Им не хватает некоторой определенности", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.