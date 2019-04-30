Вертонген объяснил феномен "Аякса" в Лиге Чемпионов

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген попытался объяснить феномен своего бывшего клуба "Аякса в Лиге Чемпионов.

Едва ли многие ожидали увидеть "шпор" в полуфинале Лиги Чемпионов, особенно после двух трансферных окон без единого новичка, но настоящей сенсацией этого розыгрыша европейского турнира стал "Аякс".



По пути к полуфиналу "Аякс" выбил из борьбы грозные "Реал" и "Ювентус". По мнению Вертонгена, его бывший клуб пожинает плоды того, что делает ставку на бесстрашную и голодную молодежь.



"Когда ты начинаешь выступать за "Аякс" в возрасте шести-семи лет, ты всегда представляешь лучшую команду на своем уровне. И ты должен доминировать — дома и на выезде. Ничьи никогда не бывает достаточно. Ты обязан побеждать. Ты обязан побеждать определенным образом, как это мы наблюдаем сейчас с "Аяксом".



"Они просто готовят каждого выступать на высочайшем уровне, и когда эти дети — а они действительно почти дети, дебютируя в 17, 18, 19 лет — приходят в команду, они готовы, они голодны, они не знают страха".



"Они ощущают поддержку академии и знают, что в их мастерство верят. "Аякс" играет на невероятном уровне. На этой стадии ты ожидаешь увидеть только команды из больших лиг, но "Аякс" показал, что есть другой способ. Они всегда на шаг впереди каждого", — цитирует Вертонгена The Guardian.