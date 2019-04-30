Тен Хаг ответил на слова Почеттино о преимущесте "Аякса"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг ответил на заявление своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, что две участвующих в полуфинале Лиги Чемпионов команды находятся в неравных условиях.

Перед субботним дерби с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, проигранном "шпорами" со счетом 0:1, Почеттино пожаловался на то, что "Аякс" отдыхает в этот уикенд и имеет кучу времени на подготовку к первому полуфинальному матчу европейского турнира.

Однако Тен Хаг не видит здесь никакой несправедливости, указывая на то, что "Тоттенхэм" и "Аякс" существуют в разной реальности.

"Мне особо нечего сказать на этот счет. Обстоятельства всегда разные. Например, мы получим 10 миллионов евро призовых от телевидения, они получат гораздо больше. Справедливо ли это?"

У каждого свои обстоятельства, ты просто должен с этим смириться. Так это устроено, и так мы к этому относимся", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Аякс, Лига Чемпионов, Тен Хаг, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 11:15

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  1. al-faarabi 30.04.2019 11:33 # al-faarabi
    еще один лысый шарлатан

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  2. antikvar 30.04.2019 11:31 # antikvar
    В АПЛ этого топчика

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  3. moneymaker 30.04.2019 11:29 # moneymaker
    обоссал на классе

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  4. recyjoed 30.04.2019 11:22 # recyjoed
    поставил на место этого болтуна

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