Тен Хаг ответил на слова Почеттино о преимущесте "Аякса"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг ответил на заявление своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, что две участвующих в полуфинале Лиги Чемпионов команды находятся в неравных условиях.

Перед субботним дерби с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, проигранном "шпорами" со счетом 0:1, Почеттино пожаловался на то, что "Аякс" отдыхает в этот уикенд и имеет кучу времени на подготовку к первому полуфинальному матчу европейского турнира.



Однако Тен Хаг не видит здесь никакой несправедливости, указывая на то, что "Тоттенхэм" и "Аякс" существуют в разной реальности.



"Мне особо нечего сказать на этот счет. Обстоятельства всегда разные. Например, мы получим 10 миллионов евро призовых от телевидения, они получат гораздо больше. Справедливо ли это?"



У каждого свои обстоятельства, ты просто должен с этим смириться. Так это устроено, и так мы к этому относимся", — цитирует Тен Хага Sky Sports.