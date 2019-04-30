Стоунс уверен, что опытные игроки помогут "Сити" завоевать титул

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс уверен, что опыт некоторых из его партнеров по команде станет решающим фактором при определении судьбы титула Премьер-Лиги.

В данный момент "горожане" находятся всего в двух победах от чемпионства в Премьер-Лиге, одновременно понимая, что любая их осечка в двух оставшихся матчах может обернуться триумфом "Ливерпуля".



Стоунс, чья команда в прошлом сезоне оформила титул за пять матчей до конца, в итоге опередив ближайшего преследователя на 19 очков, наслаждается столь упорной борьбой и верит, что опытные игроки вновь приведут "Сити" к победе.



"Это другой сценарий, потому что в прошлом сезоне мы уже были чемпионами на данной стадии. Это странно, потому что некоторые из нас прежде не были в подобной ситуации".



"Винни (Компани) говорил нам, что в такие времена проявляются твои лучшие качества как игрока. Он, Давид (Сильва), Серхио (Агуэро) и некоторые другие парни уже имели дело с подобным. Они знают, каково это и как достичь успеха в этой ситуации".



"Эти парни ведут нас вперед. Каждый из нас испытывает восхищение, каждый находится в тонусе".



"Если вам интересно, я бы предпочел выиграть титул, как в прошлом сезоне, но мы наслаждаемся этой ситуацией. Мы стараемся плыть по течению, учитывать все детали и показывать хорошую игру".



"Я бы сказал, что это поддерживает нашу мотивацию — каждый жаждет выиграть Премьер-Лигу. Мы чувствуем себя голоднее до победы, когда находимся под давлением и вынуждены сражаться до конца. Прекрасно участвовать в этом", — цитирует Стоунса Sky Sports.