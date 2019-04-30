Окслейд-Чемберлен продлит контракт с "Ливерпулем"

Вернувшись в строй после 12 месяцев отсутствия, полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен продлит свой контракт с клубом.

Напомним, дебютный сезон Окслейд-Чемберлена за "красных" после перехода из "Арсенала" был оборван тяжелейшей травмой колена. Однако в минувшую пятницу Алекс вернулся на футбольное поле, появившись на замену против "Хаддерсфилда".



По информации Daily Mail, теперь мерсисайдский клуб собирается наградить 25-летнего англичанина за продемонстрированную стойкость духа и трудолюбие в процессе реабилитации.



Ожидается, что Алекс продлит свой действующий контракт на один год — до июня 2023. При этом зарплата полузащитника останется неизменной — 120 тысяч фунтов в неделю.