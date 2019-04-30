Окслейд-Чемберлен продлит контракт с "Ливерпулем"

Алекс Окслейд-Чемберлен Вернувшись в строй после 12 месяцев отсутствия, полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен продлит свой контракт с клубом.

Напомним, дебютный сезон Окслейд-Чемберлена за "красных" после перехода из "Арсенала" был оборван тяжелейшей травмой колена. Однако в минувшую пятницу Алекс вернулся на футбольное поле, появившись на замену против "Хаддерсфилда".

По информации Daily Mail, теперь мерсисайдский клуб собирается наградить 25-летнего англичанина за продемонстрированную стойкость духа и трудолюбие в процессе реабилитации.

Ожидается, что Алекс продлит свой действующий контракт на один год — до июня 2023. При этом зарплата полузащитника останется неизменной — 120 тысяч фунтов в неделю.


Метки контракты, Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 30.04.2019 11:15 # iceteam
    Продлит, а потом опять на отдых, в лазарет. Гей-гуннерское прошлое, даёт о себе знать.

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  2. largo-winch 30.04.2019 10:28 # largo-winch
    каратель мешков

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  3. liverpool1892est 30.04.2019 10:19 # liverpool1892est
    Хрустальный брат Старриджа

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  4. tigerpool 30.04.2019 10:17 # tigerpool
    Каратель сосити заслуживает такую поддержку со стороны клуба.

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  5. firmino9 30.04.2019 10:16 # firmino9
    Вот это поддержка

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  6. only--liverpool 30.04.2019 10:02 # only--liverpool
    Классный игрок, опасный, если до конца восстановится, а не будет хуесосить как Сосах, то Фекиры и прочий атакующий шлак - не нужны.

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