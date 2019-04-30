Окслейд-Чемберлен продлит контракт с "Ливерпулем"
Вернувшись в строй после 12 месяцев отсутствия, полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен продлит свой контракт с клубом.
Напомним, дебютный сезон Окслейд-Чемберлена за "красных" после перехода из "Арсенала" был оборван тяжелейшей травмой колена. Однако в минувшую пятницу Алекс вернулся на футбольное поле, появившись на замену против "Хаддерсфилда".
По информации Daily Mail, теперь мерсисайдский клуб собирается наградить 25-летнего англичанина за продемонстрированную стойкость духа и трудолюбие в процессе реабилитации.
Ожидается, что Алекс продлит свой действующий контракт на один год — до июня 2023. При этом зарплата полузащитника останется неизменной — 120 тысяч фунтов в неделю.
30.04.2019 10:00
Просмотров: 1029
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Продлит, а потом опять на отдых, в лазарет. Гей-гуннерское прошлое, даёт о себе знать.
(ответить)
каратель мешков
(ответить)
Хрустальный брат Старриджа
(ответить)
Каратель сосити заслуживает такую поддержку со стороны клуба.
(ответить)
Вот это поддержка
(ответить)
Классный игрок, опасный, если до конца восстановится, а не будет хуесосить как Сосах, то Фекиры и прочий атакующий шлак - не нужны.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий