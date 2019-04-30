Анонс матча "Тоттенхэм" — "Аякс"

Во вторник вечером "Тоттенхэм" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на своем новом стадионе с "Аяксом".

Выход "шпор" в полуфинал европейского соревнования стал определенным сюрпризом, ведь команда Маурисио Почеттино выбила из борьбы мечтавшего о покере "Манчестер Сити".



Но еще большим сюрпризом стал успех "Аякса", который по пути в 1/2 финала разобрался с грозными "Реалом" и "Ювентусом".



На старте сезона мало кто мог представить, что две этих команды будут сражаться за выход в финал, однако это случилось, и теперь каждая сторона жаждет воспользоваться своим шансом — другого такого шанса в обозримом будущем может и не предоставиться.



"Мы добрались до этой стадии, потому что мы команда. Мы останемся командой, и для нас не важно, кто забивает голы".



"Когда кто-либо из твоих игроков отсутствует, это всегда проблема, однако мы всегда продолжали сражаться, несмотря на потери. Поэтому я не переживаю. У нас есть командный дух, благодаря которому для нас нет ничего невозможного. В этом наша сила".



"Это наш первый полуфинал Лиги Чемпионов, поэтому ты должен проявить уважение к соревнованию и сопернику, ведь это будет тяжело", — говорил Почеттино на пресс-конференции.



- "Тоттенхэм" выиграл обе предыдущих встречи с "Аяксом" во всех соревнованиях (1:3 на выезде и 3:0 дома в первом раунде Кубка обладателей кубков сезона 1981/82).



- "Аякс" выиграл только один из шести последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд (3:1 против "Манчестер Сити" в октябре 2012), а все три выезда за этот период завершились вничью (дважды против "Арсенала", один раз против "Манчестер Сити").



- "Тоттенхэм" может стать 40-й различной командой, добиравшейся до полуфинала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов, а также восьмой английской. Последним английским новичком в полуфинале был "Челси" в 2008 году.



- "Тоттенхэм" играет в полуфинале Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов впервые с сезона 1961/62, когда был выбит из борьбы "Бенфикой".



- "Аякс" стал первой командой в истории Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов, сумевшей пройти два раунда плей-офф, проигрывая первый матч.



- Средний возраст стартового состава "Аякса" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — 24 года и 257 дней, и это самый молодой полуфиналист и вторая самая молодая команды из всех 32 участников группового этапа.



- "Тоттенхэм" выиграл восемь из 10 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов, включая четыре победы подряд к настоящему моменту, причем в трех из этих четырех "шпоры" даже не пропускали.



- Только Лионель Месси (13) поучаствовал в большем количестве голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, чем Душан Тадич (9, 6 голов и 3 передачи).



Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко, пропустивший три последних матча из-за проблем с пахом, возобновил тренировки в понедельник. Серж Орье, Харри Уинкс, Эрик Ламела и Харри Кейн травмированы, а Сон Хон Мин дисквалифицирован. Винсент Янссен на Лигу Чемпионов не заявлен. Давинсон Санчес, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген и Кристиан Эриксен могут сыграть против своего бывшего клуба.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

"Тоттенхэм" (Англия) — "Аякс" (Голландия)

Лондон. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". 22:00 Онлайн-трансляция