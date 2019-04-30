Давид Луис: "Скучаю по Лиге Чемпионов"

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что скучает по Лиге Чемпионов и надеется, что на сей раз его команда не повторит своих прошлых ошибок.

Воскресная ничья 1:1 в гостях у "Манчестер Юнайтед" позволила "синим" укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге. За два тура до конца "Челси" имеет два очка преимущества над пятым "Арсеналом" и три — над шестым МЮ.



В трех предыдущих сезонах "Челси" дважды не попадал в Лигу Чемпионов, однако Луис очень надеется, что на сей раз все закончится благополучно, и он снова сможет получать удовольствие от игры в элитном европейском турнире.



"Это важно для нашего клуба. Мы являемся большим клубом, а большие клубы хотят выступать в Лиге Чемпионов".



"Я скучаю по Лиге Чемпионов. Замечательно там выступать, противостоя лучшим командам в мире, лучшим игрокам, лучшим тренерам. Каждый скучает по этому".



"Я много смотрю футбол, но когда играет гимн Лиги Чемпионов, я тоскую по этому. Это тяжело, но мы должны честно признать, что год назад мы не справились со своей работой, поэтому были вынуждены иметь дело с последствиями. Мы должны быть достаточно зрелыми, чтобы признать это".



"Была ли ничья с "Юнайтед" небольшим шагом к завоеванию места в топ-4? Да. Это важное очко для "Челси". Но мы по-прежнему должны двигаться матч за матчем".



"В последних матчах тяжело каждому. Люди начали говорить, что никто не хочет попасть в топ-4, потому что каждый теряет очки. Каждому приходится непросто — даже ведущему борьбу за титул "Манчестер Сити" было сложно против "Бернли" до самого конца матча".



"Иногда люди забывают проявлять уважение к другим командам, хотя эти команды тренируются каждый день, у них есть философия, отличные игроки, отличные тренеры, отличные фанаты, и они тоже хотят сражаться", — цитирует Луиса Evening Standard.