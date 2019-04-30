Почеттино вспомнил о своей первой встрече с Леви

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о своей первой встрече с президентом клуба Даниэлем Леви пять лет назад.

В преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса" на новом 62-тысячном стадионе Почеттино вспомнил, как этот проект начинался.



Тогда, в мае 2014, Почеттино, еще возглавляя "Саутгемптон", приехал в гости к Леви, чтобы обсудить работу в Северном Лондоне.



"Моя первая встреча с ним случилась у него дома. Он был без обуви, практически в пижаме, хотя это был день".



"Мы разговаривали о моих ощущениях насчет состава "Тоттенхэма". Они поведали мне, что у них более 30 игроков — кажется 34 или 35. Я сказал: "О, это же команда НФЛ. Как вы собираетесь с ними всеми управляться?" Такой была моя первая встреча с ним".



"Мы много говорили о моих идеях, наших идеях, и нашей принципиальной целью было завершить тренировочную базу и построить стадион — оставаясь при этом конкурентоспособными".



"Изначально наша идея состояла в том, чтобы перебраться на новый стадион, а затем начать думать о попадании в Лигу Чемпионов. Посмотрите, с каким опережением мы идем. Поэтому, после пяти лет вместе, мы можем поздравить друг друга".



"Возможно, мы до сих пор не выиграли трофей. Но мы делаем нечто большее, чем просто трофей. Мы делаем вещи огромной важности для клуба. Никто в истории футбола не сможет повторить историю "Тоттенхэма", — цитирует Почеттино The Telegraph.