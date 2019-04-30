Ван Дейк предвкушает возвращение на "Ноу Камп"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что в предстоящем полуфинале Лиги Чемпионов против "Барселоны" собирается использовать свой предыдущий опыт противостояния с Лионелем Месси и компанией.

В среду вечером "красные" проведут первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов на "Ноу Камп", где ранее Ван Дейку уже приходилось играть со своим бывшим клубом "Селтиком".



Тогда, в декабре 2013, "Барса" камня на камне не оставила от "Селтика", одержав победу 6:1, однако Виргил надеется использовать тот опыт с пользой.



"Это славный стадион, стадион с историей. То был реальный опыт для меня. Я сыграл там впервые, и тот раз так и остается единственным для меня на данный момент, поэтому я предвкушаю возвращение туда".



Я тоже видел те видео, но нельзя сказать, что ты, как защитник, сыграл хорошо, когда твоя команда уступает 6:1. Нельзя сказать, что ты провел хороший матч".



"Хорошая вещь для меня лично в том, что я получил ценный опыт в тот вечер, и это помогло мне в последующие сезоны. "Барселона" — одна из лучших команд в мире, но я думаю, они совершенно изменились относительно того раза", — цитирует Ван Дейка Daily Mirror.



