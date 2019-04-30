Рио Фердинанд может стать спортивным директором "Юнайтед"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд провел встречу с исполнительным директором "красных дьяволов" Эдом Вудвордом по поводу своего назначения на должность спортивного директора клуба.

Фердинанд завершил свою игровую карьеру еще четыре года назад, и все это время, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, владельцы "Юнайтед" Глэйзеры хотели привлечь Рио к работе в структуре клуба.



До недавних пор это было невозможно из-за обстоятельств личного характера, однако теперь 40-летний Фердинанд готов протянуть руку помощи своему бывшему клубу в сложный момент.



По информации издания, Фердинанд может стать тем, кто будет определять трансферную политику "дьяволов", а также вести переговоры с потенциальными новичками и о продлении контрактов с имеющимися игроками.



Вудворд уже провел встречу с Фердинандом, в котором он видит сильного кандидата на столь ответственную роль. Как игрок, Рио провел 12 лет в "Юнайтед", а вдобавок обладает солидным опытом в области бизнеса.