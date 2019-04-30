Рио Фердинанд может стать спортивным директором "Юнайтед"

Рио Фердинанд Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд провел встречу с исполнительным директором "красных дьяволов" Эдом Вудвордом по поводу своего назначения на должность спортивного директора клуба.

Фердинанд завершил свою игровую карьеру еще четыре года назад, и все это время, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, владельцы "Юнайтед" Глэйзеры хотели привлечь Рио к работе в структуре клуба.

До недавних пор это было невозможно из-за обстоятельств личного характера, однако теперь 40-летний Фердинанд готов протянуть руку помощи своему бывшему клубу в сложный момент.

По информации издания, Фердинанд может стать тем, кто будет определять трансферную политику "дьяволов", а также вести переговоры с потенциальными новичками и о продлении контрактов с имеющимися игроками.

Вудворд уже провел встречу с Фердинандом, в котором он видит сильного кандидата на столь ответственную роль. Как игрок, Рио провел 12 лет в "Юнайтед", а вдобавок обладает солидным опытом в области бизнеса.


Метки Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2019 06:00

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  1. lfc-krr 30.04.2019 07:02 # lfc-krr
    Дрим тим, прям собирают.

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  2. januzaj00 30.04.2019 06:15 # januzaj00
    Легенда легендой, но он хоть в этом разбирается чуть-чуть?

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  3. chelsiukpro 30.04.2019 06:13 # chelsiukpro
    Пиздец будет трансферам!!! Это ещё тот гений... ему в структуре клуба мусор после игры собирать а не транферами заниматся.

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